Op 24 november opent VFC voor één avond de eerste Vegan Fried Chick*n bar van Nederland, in Amsterdam. De pop-up bar wordt geopend om te vieren dat VFC vanaf eind november breed verkrijgbaar is in Nederland. Gasten worden een avond lang verrast met gratis Vegan Fried Chick*n snacks. De avond wordt feestelijk geopend voor genodigden, daarna is de bar de hele avond open voor publiek.

Opening Vegan Fried Chick*n pop-up bar

Op 24 november zal de Vegan Fried Chick*n pop-up bar te bezoeken zijn op de Tollensstraat 53a in Amsterdam. Iedereen kan vanaf 17.00 uur langskomen om de 100% vegan versie van de populaire snack gratis te proeven.

Merk met een missie

De pop-up bar is een initiatief van vleesvervangermerk Vegan Fried Chick*n (VFC) en is opgericht door Matthew Glover (mede-oprichter Veganuary) en Adam Lyons (innovatieve chef en restaurateur). De vegan fried chick*n in het restaurant van Adam was de beste die Matthew ooit had geproefd. Met dit product kunnen zij mensen overtuigen dat je geen dieren nodig hebt voor textuur en smaak. Ze startten VFC nadat Matthew Adam undercover meenam naar een kippenboerderij. Ze waren in shock van wat ze daar zagen en zetten zich sindsdien vol passie en met een duidelijke missie in. Met de producten van VFC willen ze alle kippen, die gefokt worden, redden. Zo kunnen vegetariërs en vegans nu ook genieten van de populaire snack, en kunnen flexitariërs en vleeseters kiezen voor een heerlijk, diervriendelijk alternatief.

Adam Lyons, medeoprichter en chef-kok: “Dit is voor VFC een enorm opwindende tijd nu we in Nederland een volgende stap zetten met onze lancering bij Albert Heijn. Onze missie om alle kippen te redden en een einde te maken aan de intensieve pluimveehouderij klinkt sterker dan ooit en we willen met VFC consumenten overtuigen van een heerlijk en duurzaam veganistisch alternatief. Omdat we weten dat smaak ontzettend belangrijk is voor consumenten, hebben we hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de VFC-producten een ongeëvenaarde, heerlijke ‘vleesachtige’ textuur hebben en een heerlijke smaak.”

VFC verkrijgbaar bij Albert Heijn, alle flitsbezorgers en verschillende restaurants

Het assortiment van VFC bestaat uit de producten Chick*n Fillets, Popcorn Chick*n en Chick*n Tenders. Deze worden gemaakt van tarwe-eiwit en hebben een coating van gebakken en krokante maïsvlokken. De snacks zijn daarmee een bron van eiwitten en vezels en laag in verzadigd vet. VFC is verkrijgbaar bij alle flitsbezorgers in Nederland, verschillende restaurants en vanaf 1 december ook bij Albert Heijn in het vriesvak.

Bezoek de Vegan Fried Chick*n pop-up bar

De Vegan Fried Chick*n pop-up bar is op 24 november van 17.00 – 21.00 uur geopend op de Tollensstraat 53a in Amsterdam. Het menu is gratis te proeven zodat Nederland kennis kan maken met de producten van VFC.