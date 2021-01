Nieuw rapport pleit voor behoud en groei van dadelpalm als sleutel tot duurzamere wereld en verminderen wereldwijde ongelijkheid

De Khalifa Award for Date Palm and Agricultural Innovation heeft vandaag zijn rapport vrijgegeven: ‘Grenzen overbruggen: hoe kan bio-regionale samenwerking de dadelpalmindustrie omvormen tot een succesvol model van de biocirculaire economie?’. Het rapport is een bijdrage aan het VN Decennium van Ecosysteemherstel (2021-2030 UN Decade of Ecosystem Restoration) en kwam tot stand in samenwerking met een multidisciplinair team van vooraanstaande internationale experts uit de dadelpalm landbouwsector, VN-wetenschappers, de Europese Commissie en intergouvernementele organisaties. Het rapport biedt een kader om de belangrijkste problemen op het gebied van klimaatverandering aan te pakken: CO2-uitstoot, biodiversiteit, woestijnvorming, droogte en bodemdegradatie, met dadelpalm in het hart van de klimaatrevolutie.

Het rapport is opgebouwd rond ‘de vijf P’s’: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerships, die samen de VN Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling vormgeven. Het is een oproep tot actie voor bestuursorganen en marktleiders om het belang van dadelpalm te erkennen, met name voor de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika), en om het te gebruiken als springplank om positieve verandering te creëren in een groot aantal sectoren, voor zowel mensen als de planeet. Aan het Khalifa Award rapport droegen 46 deelnemers uit 21 landen bij, waaronder adaptatiedeskundigen zoals dr. Youssef Nassef, Director of Adaptation Programme van het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Beheer van dadelpalmecosystemen



Hitte, droogte en overstromingen kunnen leiden tot verminderde oogstopbrengsten en de achteruitgang van natuurlijke hulpbronnen, vooral in landen met lage inkomens. Vanwege hun genetische diversiteit zijn dadelpalmen echter bestand tegen dit soort extreme weersomstandigheden. Wanneer ze duurzaam worden beheerd, zijn dadelpalmecosystemen van vitaal belang om woestijnvorming in woestijngebieden tegen te gaan. Ze bieden namelijk andere soorten leefgebied, schaduw en bescherming tegen wind en hitte. Dit is tevens een belangrijk doel van de VN, dat het ‘Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming’ in het leven heeft geroepen.

Afval als voedsel



Verder kan dadelpalm ook een sleutelrol spelen bij het verminderen van het aantal mensen dat wereldwijd met voedselonzekerheid te maken heeft. De laatste rapporten suggereren namelijk dat 2 miljard mensen momenteel met voedselonzekerheid kampen. Dit wordt nog verergerd door regionale afhankelijkheid van import. Zo kunnen nog eens 32 tot 80 miljoen mensen in lage-inkomenslanden met hetzelfde probleem worden geconfronteerd. Momenteel wordt uit dadelpalm 10,3 miljoen ton afval geproduceerd. Dit afval zou in voedsel kunnen worden omgezet. Het afval kan bijvoorbeeld worden gebruikt in een verscheidenheid aan consumentenproducten, waaronder gehakte dadels, dadelhoning en dadelpasta.

Green recovery



Dr. Abdelouahhab Zaid, Goodwill Ambassadeur van de Food & Agricultural Organization van de Verenigde Naties (FAO) in de Verenigde Arabische Emiraten en secretaris-generaal van de Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation, vat het rapport samen: “Het wordt misschien nog niet algemeen erkend, maar dadelpalm is essentieel voor duurzaam leven. Door het behoud en de groei van dadelpalmen kunnen we ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen het hoofd bieden. Zoals vermeld in het rapport, kan elke dadelpalmboom ongeveer 200 kg CO2 per jaar opnemen. Dit betekent dat de 100 miljoen bomen in de MENA-regio het vermogen hebben om ongeveer 28,7 megaton CO2 per jaar op te nemen*. Dit baanbrekende rapport biedt ons de mogelijkheid om onze samenleving en economieën opnieuw op te starten met meer dan alleen een sprankje hoop.”

Dr. Sandra Piesik, die samen met Dr. Zaid het rapport opstelde, denkt na over de mogelijkheden van Green Recovery na de pandemie: “De COVID-19-pandemie heeft onopgeloste pre-pandemische uitdagingen blootgelegd met betrekking tot de nationale voedselzekerheid van individuele landen tijdens nationale lockdowns. Daarom dient het streven naar een zelfvoorzienend ontwikkelingsmodel zowel de planetaire als de menselijke gezondheid.” Ze vervolgt: “Om dit te bereiken is Noord-Zuid, Zuid-Zuid en driehoekige regionale en internationale samenwerking cruciaal, in lijn met SDG 17. Dit SDG heeft als doel de internationale samenwerking te versterken bij het implementeren van duurzame initiatieven. Daarom dringen we er bij bestuursorganen en marktleiders over de hele wereld op aan om het rapport te lezen, samen te werken en passende maatregelen te nemen. Het kan levens, bestaansmiddelen en onze planeet redden.”

Foto: Khalifa Award Photography Competition © Ferdinand Bedana – KIADPAI