Een reeks acties door het bedrijfsleven gericht op het terugdringen van de intensiteit van de vraag naar energie zou de wereldeconomie een jaarlijkse besparing van minstens $ 2 biljoen kunnen opleveren als de maatregelen tegen het einde van dit decennium worden genomen. Dit zou de groei stimuleren, bedrijven geld besparen en concurrentievoordeel opleveren, terwijl ook de uitstoot wordt verminderd. Dit zijn de bevindingen van het initiatief Transforming Energy Demand van het World Economic Forum – en een nieuw rapport – gelanceerd in samenwerking met PwC en gesteund door meer dan 120 CEO’s wereldwijd die lid zijn van de International Business Council (IBC). De groep vertegenwoordigt 3% van het wereldwijde energieverbruik.

Het rapport komt op een moment dat de vraag naar energie hoger op de internationale agenda staat. In een van de meest breed gesteunde initiatieven tijdens COP28 beloofden regeringen om de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen en de verbetering van de energie-efficiëntie in dezelfde periode te verdubbelen. Landen moeten hun energie-intensiteit tussen 2023 en 2030 ten minste twee keer zo snel terugdringen als in voorgaande jaren.

In het rapport worden praktische maatregelen belicht die bedrijven vandaag al kunnen nemen om iets te doen aan de vraag naar energie. Deze zouden worden aangedreven door reducties van de energie-intensiteit in gebouwen, de industrie en het vervoer. Voorbeelden zijn energiebesparende maatregelen zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie om het ontwerp van productielijnen te optimaliseren, energie-efficiëntie, samenwerking in de waardeketen, industriële clustering om initiatieven voor schone energie te delen, aanpassing van gebouwen en elektrificatie van vervoer.

Het rapport zegt dat “het potentieel van deze actie aan de vraagzijde buitengewoon is” en biedt een kostenefficiënte vermindering van de vraag met 31% op korte termijn, verdeeld over alle economische sectoren. Deze winst is nu al haalbaar, tegen een aantrekkelijk rendement, vereist geen nieuwe technologie en zou de bouw van 3000 extra energiecentrales kunnen voorkomen, volgens schattingen in het rapport. Een dergelijke gezamenlijke actie zou groei en productiviteit vrijmaken. Tegelijkertijd zou dit leiden tot de vereiste verandering in het tempo van de verbetering van energie-efficiëntie die door landen is vastgesteld tijdens COP28, waardoor de wereld weer op schema komt om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen.

“Beleidsmakers en bedrijfsleiders moeten samenwerken om een energietransitie te versnellen die positieve resultaten oplevert voor mensen, de maatschappij en de planeet. De private sector kan een leidende rol spelen in deze transformatie en daarom heeft de International Business Council besloten om zich te richten op het energieverbruik van hun bedrijven met praktische acties die elke organisatie vandaag kan nemen, zowel individueel als via hun waardeketens,” aldus Olivier Schwab, Managing Director, World Economic Forum.

De focus op de energievraag kwam nadat leden van de IBC een jaar geleden bijeenkwamen tijdens de Annual Meeting 2023 en de noodzaak inzagen voor de private sector om een leidende rol te spelen in het stimuleren van energietransformatie aan de vraagzijde. Veel van het debat over de energietransitie en het klimaat heeft zich gericht op de aanbodzijde, maar acties aan de vraagzijde zijn “vandaag de dag uitvoerbaar, met een aantrekkelijk rendement en zonder dat er nieuwe technologie nodig is”, aldus het rapport.

Voorbeelden van vermindering van de energie-intensiteit vormen samen een onderbelicht gebied en het bewustzijn van het potentieel ervan voor bedrijfsverbetering en vermindering van broeikasgassen is laag. Regelgeving en beleid zullen ook nodig zijn om vooruitgang te stimuleren, in combinatie met bewustwordingscampagnes om het belang van meer energie-efficiëntie te benadrukken. Ongeveer 47% van de CEO’s van IBC’s die in het rapport zijn ondervraagd, zegt dat er een gebrek is aan ondersteunende regelgeving voor bedrijven om actie te ondernemen om de vraag naar energie te verminderen.

“Het verminderen van de hoeveelheid energie die nodig is om producten te maken en diensten te leveren is iets waar we nu iets aan kunnen doen. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt, moet er nog veel meer worden gedaan en het is een feit dat onze vraag naar energie in een onhoudbaar tempo blijft stijgen. Bedrijven hebben een cruciale rol te spelen en door gebruik te maken van technologie die vandaag beschikbaar en schaalbaar is, kunnen we de huidige energie-intensiteit met een derde verminderen zonder de productie te verminderen. Het is daarom van cruciaal belang dat we samenwerken met overheden en regelgevers in zowel ontwikkelde als zich ontwikkelende markten om sneller vooruitgang te boeken op dit gebied,” zegt Ana Botín, Group Executive Chair, Banco Santander en voorzitter van de IBC.

“Het is van cruciaal belang dat we niet alleen de vraag naar energie aanpakken, maar ook het aanbod, door de energie-intensiteit van de huidige activiteiten te verminderen en de energie-efficiëntie van toekomstige groei te verhogen. Dit zal de wereld helpen om weer op koers te komen wat betreft de doelen die zijn gesteld in de Overeenkomst van Parijs, de COP28-belofte ondersteunen om de energie-efficiëntie tegen 2030 te verdubbelen en de groei van bedrijven ondersteunen. Om dit voor elkaar te krijgen is een nauwe samenwerking tussen de publieke en private sector nodig. We moeten het bewustzijn van de zakelijke voordelen van verandering vergroten, beleid en particuliere stimulansen op elkaar afstemmen en nieuwe financiële oplossingen ontwikkelen om actie te ontketenen,” aldus Bob Moritz, Global Chair, PwC.

Het rapport zal centraal staan in de discussies tijdens de Annual Meeting 2024 in Davos-Klosters, waar leden van de IBC bijeenkomen met regeringsleiders om actie te ondernemen op de publieke beleidsagenda en zakelijke partnerschappen te versnellen die gericht zijn op het inspelen op de vraag.

Over het onderzoek

Transforming Energy Demand is een samenwerking tussen het World Economic Forum en PwC, dat heeft samengewerkt met de 120 leden van het IBC, een groep van multinationals die ongeveer 3% van de wereldwijde vraag naar energie uit hun directe activiteiten vertegenwoordigen. Het onderzoek heeft als doel tastbare manieren te identificeren waarop bedrijven en overheden de wereldwijde energietransitie kunnen versnellen door actie te ondernemen op het gebied van de vraag naar energie. De volledige methodologie is beschikbaar in het rapport.