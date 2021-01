Nieuw Nederlands modemerk New Optimist brengt duurzame mode met een sociale missie

Nieuw modemerk New Optimist wil laten zien dat mode sociaal, lokaal en duurzaam kan zijn. Om een winkel met instore atelier in Amsterdam te kunnen openen, startte het modemerk een crowdfundingcampagne. De nieuwe locatie gaat het bruisende hart van het merk vormen, van waaruit het inclusieve en duurzame verhaal van New Optimist wordt verteld. In het atelier wordt kleding gemaakt van circulaire, natuurlijke en vegan materialen. New Optimist zet het maakproces en de makers in de spotlight om te laten zien door wie en hoe de kleding gemaakt wordt. Op die manier laat New Optimist je ervaren hoe bijzonder het vak eigenlijk is.

Oprichters van New Optimist Nelleke Wegdam, Xander Slager en Merel Wicker zijn drie ervaren professionals uit de mode-industrie die elkaar vonden in de ambitie om het anders te doen. Xander: “Mode staat tegenwoordig té vaak voor snelle trends, lage prijzen en vluchtigheid. Het is een massaproduct geworden dat vaak ten koste van mens en planeet wordt vervaardigd. Wij willen laten zien dat het anders kan door duurzame kleding te maken en tegelijk de helpende hand te bieden aan de mensen om ons heen. In de winkel met het atelier bieden we werkplekken op verschillende niveaus aan, deels voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn vaak met mensen een vluchtelingenachtergrond.”