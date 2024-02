Een dynamische start van 2024 voor ARMOR Print Solutions, een bedrijf van de ARMOR GROUP. We veranderen onze naam in Altkin. Deze naamsverandering drukt de samenhang en relevantie van het aanbod en de diensten van onze organisatie uit. Het onderstreept ons engagement om alternatieve oplossingen aan te bieden, eerlijke oplossingen die vrij zijn van technologische en financiële beperkingen en tegelijkertijd een antwoord bieden op de zorg om het milieu. De ambitie als Europa’s leider in alternatief printen is om het eerlijkere, groenere “fair printing” model uit te breiden naar de gehele printsector, en tegelijkertijd de vier pijlers van ons aanbod te verduidelijken: Products, Care, Tech en Tailored.

Met een omzet van 90 miljoen euro, meer dan 700 werknemers en 2 miljoen hergebruikte cartridges per jaar kan Altkin als dochteronderneming van de ARMOR GROUP, bogen op een eeuwenoude industriële knowhow en industriële en logistieke centra in Marokko en Europa, gekoppeld aan een ultramodern R&D-laboratorium in Duitsland.

“De naam ‘Altkin’ en de slogan ‘Fair Printing’ belichamen onze gezamenlijke missie om alternatieve wegen te bieden voor impactvolle verandering. Het is een teken van onze toewijding om alternatieve en eerlijke oplossingen te bieden in de markt van digitaal printen, waarbij we onze klanten bevrijden van technologische en financiële beperkingen en tegelijkertijd aandacht besteden aan hun zorgen over het milieu”, zegt Gerwald van der Gijp, Managing Director van Altkin.

“Deze naamsverandering is een belangrijke gebeurtenis, de uitkomst van een strategische reflectie op de circulaire economie. Altkin is nu gepositioneerd als leider in verantwoord printen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. In combinatie met de recente overname van THS zal dit nieuwe merk helpen om deze activiteit als een van de pijlers van ARMOR GROUP te consolideren,” zegt Hubert de Boisredon, CEO van ARMOR GROUP.

Een duidelijk aanbod gebaseerd op 4 pijlers

“Terwijl het onze ambitie is om ons leiderschap in de EMEA-regio te bevestigen als een echt en eerlijk alternatief in een snel evoluerende markt, verduidelijken we ons product- en dienstenaanbod door vier pijlers te creëren – Products, Care, Tech, Tailored – die onze verschillende activiteiten en merken vertegenwoordigen, waardoor ze gemakkelijker te begrijpen zijn,” zegt Gerwald van der Gijp.

Via het Product-aanbod biedt Altkin alternatieve supplies voor printers, met merkgarantie zoals van de duurzame OWA-cartridges van hergebruikte lege cartridges en een gecertificeerde kwaliteit. Altkins strategische ontwikkelingsplannen voor de komende jaren zijn sterk gericht op multifunctionele A3-printers en professionele inktoplossingen. “Onze doelstelling is om te blijven groeien door marktaandeel te winnen en tegelijkertijd een consolidatieaanpak te handhaven met nieuwe overnames,” zegt Gerwald van der Gijp.

Ten tweede blijft Altkin het Care-aanbod promoten, een combinatie van diensten en softwareoplossingen die is ontworpen om bedrijven te verlossen van de beperkingen die gepaard gaan met het beheer van hun printpark. “In de komende jaren zullen we onze diensten uitbreiden met nieuwe functionaliteiten om de best mogelijke managementtools te bieden”, aldus Gerwald van der Gijp.

De derde pijler, Tech, ondersteund door het merk A2i (Altkin Industrial Inks Lab), richt zich op het maken en op maat ontwerpen van inkten op waterbasis. Er zijn veel toepassingen, waaronder DTF-printen, sublimatie, printen op poreuze oppervlakken (karton, papieren handdoeken, tissues, enz.) en printen op flexibele verpakkingen. “We zien een groot potentieel in deze markt, met een vertienvoudiging in de komende 10 jaar,” voegt Gerwald van der Gijp toe.

De laatste pijler, Tailored, omvat white-label activiteiten zoals de productie van alternatieve supplies, het navullen van inkt en het inzamelen van lege cartridges. “Van ontwikkeling tot productie, van verpakking tot de levering van supplies, wij regelen alles, zodat onze klanten zich kunnen concentreren op hun core business, retailing”, legt Gerwald van der Gijp uit.

“We zijn er trots op dat we een alternatieve reeks producten en diensten kunnen aanbieden die niet alleen de mensen die ze gebruiken, maar ook onze partners, de vrijheid garandeert om daadwerkelijk controle te hebben over hun identiteit, hun uniciteit en hun prestaties”, besluit Gerwald van der Gijp.

Dit moet je weten over de naam Altkin

ALT: Betekent ‘alternatief’, zoals de ‘alt’-toets op het toetsenbord, waarmee de gebruiker van functie kan veranderen en verschillende combinaties kan maken.

KIN: Familie of clan. Een hechte groep mensen. Het is ook een anagram van ‘inkt’, een knipoog naar de geschiedenis en het beroep. De naam Altkin weerspiegelt de gedeelde missie: samen verschillende manieren vinden om impact te creëren.

De kromming van de K roept ook een mogelijke tweesprong op, de keuze voor een andere route.