De jury heeft haar oordeel geveld en de genomineerden voor de Benelux Office Products Awards 2022 bekendgemaakt . Ruim veertig producten, oplossingen én bedrijven in dertien verschillende categorieën behoren tot de kanshebbers die de felbegeerde award in de wacht kunnen slepen. OWA cartridges van Armor werd genomineerd voor de Benelux Office Sustainable Products Award 2022.

Het geduld van de deelnemers met genomineerde inzendingen wordt nog even op de proef gesteld, want op 6 oktober 2022 krijgen zij tijdens een feestelijke uitreiking te horen of ze in de (hoofd)prijzen zijn gevallen.

Hoewel het niveau van innovaties dit jaar wat achterbleef in vergelijking met de voorgaande jaren – door de naweeën van corona en de uitdagende markt met stijgende prijzen en leveringsproblemen – treffen we weer mooie, vernieuwende producten aan tussen de nominees. Vooral de aandacht voor een actueel thema als duurzaamheid en healthy work blijft onverminderd groot bij de leveranciers in de kantoorbranche. Opmerkelijk is verder dat verschillende bestaande partijen een andere weg inslaan met een voor hen nieuwe productcategorie.

Met een nominatie is al een eervolle prijs binnen, nu rest alleen nog enkele spannende maanden tot de bekendmaking van de hoofdprijzen.

De genomineerden voor de Sustainable Products Award

Secolor Tree-Free mappenlijn, Jalema

Herma Recycling Etiketten, Herma Benelux

Pilot Eco Ball, Pilot Corporation of Europe BNL division

OWA cartridges , Armor