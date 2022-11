Voor de derde keer op rij heeft ARMOR de gouden medaille ontvangen van EcoVadis voor duurzaam ondernemerschap. Met de verlenging van deze internationale erkenning behoort ARMOR tot de top van soortgelijke bedrijven die getoetst worden door het wereldwijde platform voor registratie en validatie van duurzame prestaties.

Duurzame prestaties

EcoVadis is een online platform dat bedrijven in staat stelt hun duurzaamheidsprestaties en die van hun leveranciers te evalueren. Sinds de oprichting in 2007 groeide EcoVadis uit tot ’s werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen, waar meer dan 65.000 bedrijven gebruik van maken. Via het platform maakt EcoVadis de MVO prestaties inzichtelijk waardoor leveranciers die duurzaam leveren en ondernemingen die duurzaam willen inkopen elkaar kunnen vinden maar ook partners, (potentiële) werknemers en andere stakeholders op dit gebied geïnformeerd worden.

Internationale waardering

Een EcoVadis Gold Rating behaal je niet zomaar. De duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie staat centraal in een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/MVO heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. De methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen, zoals het Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact en ISO26000, die meer dan 200 bestedingscategorieën en ruim 175 landen omvatten. De methodologie is onderverdeeld in de thema’s Milieu, Arbeid en Mensenrechten, Ethiek en Duurzame Inkoop.

Frans Hondmann, commercial director ARMOR: “Wij zijn trots dat we de gouden certificering voor de derde keer behaald hebben. We gaan nu echter niet stil zitten maar blijven ons inzetten voor een duurzame toekomst. ARMOR heeft als doel om op alle punten van de methodologie binnen de bedrijfsorganisatie continu verbeteringen door te voeren en de ambities te verhogen. Als Europees marktleider op het gebied van cartridge remanufacturing hebben wij een voortrekkersrol en zullen wij de circulaire economie op alle mogelijke manieren stimuleren.

Binnen onze organisatie is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een van de belangrijkste speerpunten en verankerd in ons beleid. Met de inzameling van cartridges en door deze geschikt te maken voor hergebruik proberen wij het milieu zo min mogelijk te belasten. Een betrokken R&D team blijft zich onverminderd inzetten op het gebied van duurzame innovaties om ons te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid in de markt.

Gelukkig zien we de markt langzaam veranderen. Inkopers beslissen steeds minder op basis van prijs. Zij stellen in toenemende mate eisen op het gebied van duurzaamheid en MVO. Met het gouden EcoVadis certificaat en daarnaast diverse andere belangrijke milieu- en kwaliteitslabels voldoet ARMOR ruimschoots aan de eisen van duurzaam inkopen.”