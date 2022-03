Tijdens de ‘We Are Pregnant’-beurs in Utrecht van 18-20 maart introduceert het nieuwe kindermeubelmerk Frendly Amsterdam haar eerste collectie. De kindermeubels van Frendly passen zeer goed in de moderne inrichting van een babykamer en zijn daarbij volledig circulair. De collectie biedt de gehele inrichting van een babykamer van ledikant tot commode en is voor een groot deel gemaakt van gerecyclede materialen. Het circulaire kindermeubelmerk focust op duurzaamheid, design en klantbeleving. De meubels zijn niet alleen te koop maar ook te huur. Voor alle producten die worden verkocht geldt een terugnamegarantie. Zo kunnen de meubels opnieuw aangeboden worden aan consumenten als pre-loved items of de grondstoffen kunnen worden hergebruikt in nieuwe producten. Zo houdt Frendly grip op de levenscyclus van de kindermeubels.

Duurzaamheid betekent voor Frendly het gebruik van zoveel mogelijk gerecyclede (C2C) materialen, kwalitatieve constructies en het hanteren van ‘design-for-dissambly’. In de hele circulaire ketensamenwerking, van grondstofproductie tot de klant, is er transparantie over de oorsprong van gebruikte materialen, het hergebruik, de recycling en de terugname verplichting.

Circulariteit voorop

“De klant ervaart circulariteit omdat wij elk meubelstuk terugnemen zodra deze overbodig is geworden”, aldus Jan-Willem Spanjaart, oprichter van Frendly. Spanjaart is afkomstig uit een meubelmakersfamilie uit Haarlem en maakt ondertussen al deel uit van de derde generatie meubelmakers. Met Frendly slaat hij een nieuwe weg in waarbij circulariteit voorop staat. Spanjaart: “Er hoeft voor Frendly nog amper een boom te worden gekapt voor de productie van onze meubels.”

Modern én tijdloos design

Los van de circulariteit biedt Frendly prachtige design meubels die passen binnen een modern interieur en tegelijkertijd tijdloos zijn. De combinatie van de stijlen Japandi en Wabi-sabi is kenmerkend voor Frendly: warm en strak met een knipoog naar imperfectie. Frendly introduceert zeven verschillende producten. De nieuwe lijn bestaat uit een ledikant, bed, nachtkastje, commode, kledingkast en speelgoedkist in de kleuren light oak en sand beige. Het zevende product is de Mini Mae Chair, een kleine lounge chair bekleed met zachte bouclé stof, deze is voorlopig in één kleur verkrijgbaar. Frendly zet zich tevens maximaal in voor een goede klantbeleving. Zo bieden ze een virtuele showroom waarin alle meubels door middel van Augmented Reality te bekijken zijn en de mogelijkheid op afspraak de showroom in Haarlem te bezoeken.

Er worden nieuwe meubels te koop aangeboden, maar het is ook mogelijk om meubels voor 6, 12 of 24 maanden te huren op basis van een abonnement. Zodra beschikbaar komen de Pre-Loved meubels online.