De circulaire economie is geen toekomstmuziek meer, maar een noodzakelijke stap voor een sterke en veerkrachtige economie. Tijdens het Congres Circulair Ondernemen in de Werkspoorkathedraal in Utrecht kwamen op donderdag 19 maart ondernemers, overheden, kennispartners en Hare Majesteit de Koningin samen om stappen te zetten voor een circulaire economie.

Congres Circulair Ondernemen

De aanwezigheid en deelname van Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei) benadrukt het belang van deze gemeenschappelijke agenda voor ons land, want de urgentie groeit. Door geopolitieke spanningen, klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en kwetsbare internationale ketens wordt steeds duidelijker dat circulariteit geen vrijblijvende keuze meer is. Het moet een structureel onderdeel worden van de economische aanpak voor een circulaire samenleving waar huidige en toekomstige generaties goed en gezond kunnen wonen, werken en leven.

Ruimte voor investering en passende regelgeving

Een circulaire economie draagt bij aan innovatie, productiviteit, strategische autonomie en nieuw verdienvermogen voor Nederland en dus ook voor de provincie Utrecht. Daarover sprak Gedeputeerde Has Bakker bij de opening van het congres: “Voor de provincie Utrecht is de circulaire transitie niet alleen beleid, maar dagelijkse praktijk. In sectoren als de bouw en de zorg ontstaan volop oplossingen voor circulair materiaalgebruik en hergebruik. Tegelijk weten we dat opschaling niet vanzelf gaat. Ondernemers hebben ruimte, investeringen en passende regels nodig. Dat levert niet alleen een sterke en toekomstbestendige economie op, maar ook een gezondere leefomgeving in Utrecht én daarbuiten.”

Dialoog, samenwerking en resultaat

Aan verschillende actietafels werkten genodigden aan concrete circulaire vraagstukken. De provincie Utrecht richt zich daarbij op sectoren waar grote circulaire winst te behalen valt, zoals: de zorg, de bouw en consumptiegoederen. Daarom schoven we onder andere aan bij de actietafels Circulaire deal secundaire bouwmaterialen en Kritieke grondstoffen. Daarnaast faciliteerden we zelf twee tafels: Circulaire Zorg en Circulair Financieren.

Versnellen duurzame zorg

De zorgketen vormt één van de grootste en meest bepalende sectoren in de provincie Utrecht. Niet voor niets profileert de regio zich als ‘Heart of Health’. Om de maatschappelijke en ecologische uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden, bundelen provincie Utrecht en UMC Utrecht hun krachten in een gezamenlijke actietafel. Doel: het versnellen van de circulaire zorg en het stimuleren van innovaties die bijdragen aan een gezonde, duurzame toekomst.

In de zorg worden grote hoeveelheden grondstoffen gebruikt, maar daar liggen juist grote kansen. Circulaire oplossingen kunnen milieu-impact verlagen, kosten besparen en de werkdruk verminderen. Veel innovaties ontstaan lokaal, maar om echt op te schalen zijn samenwerking, gedeelde richtlijnen en gezamenlijke investeringen in de hele keten nodig, om het zo toekomstbestendig te maken.

Financiering blijft een obstakel voor circulaire ondernemers

Een belangrijk thema aan de actietafel is circulaire financiering. Deze is cruciaal om de transitie in de zorg te versnellen. Tijdens de gesprekken stond één vraag centraal: wat hebben ondernemers nu écht nodig om circulair te kunnen ondernemen?

Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat hun huidige financieringsvormen nog onvoldoende aansluiten op de circulaire businessmodellen. Er is vooral behoefte aan flexibelere instrumenten, meer risicodragend kapitaal en financieringsvormen die de lange termijn ondersteunen. Zonder deze randvoorwaarden blijft het voor veel circulaire ondernemers lastig om het groter aan te pakken en echt impact te maken.

Naar een gezamenlijke werkagenda

De uitkomsten van het congres vormen de basis voor een gezamenlijke werkagenda Circulair Ondernemen voor de komende jaren. Geen nieuwe beleidsnota, maar een concrete samenwerking tussen bedrijfsleven, regio en overheid om de circulaire transitie te versnellen. De werkagenda, waarvan in Utrecht de eerste stappen zijn gezet, bevat afspraken en ambities en wordt later aan minister van Vollenhoven overhandigd door de organisatie.

Op de foto boven: Klaske Kruk (NVCE), Aline Arends (COO Stedin), Guido Braam (Route Circulair), Hare Majesteit de Koningin, Minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei), John Vernooij (Omrin), Locoburgemeester gemeente Utrecht Susanne Schilderman en gedeputeerde Has Bakker. Beeld: Provincie Utrecht

