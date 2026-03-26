Stel je voor: een betonnen duiker die je eenvoudig kunt demonteren en opnieuw kunt gebruiken. Gemaakt van duurzaam INVIE® cement, versterkt met basalt in plaats van staal én goed voor zo’n 50% minder CO₂uitstoot ten opzichte van traditionele duikers. Klinkt als toekomstmuziek? Zeker niet. BAM, BTE, TNO en ProRail ontwikkelden een modulair duikersysteem dat sneller te bouwen is, eenvoudiger te vervangen én volledig circulair is.

Een duiker is een kleine onderdoorgang, meestal van beton, die water onder een weg, spoor of dijk door laat stromen. Daarmee voorkomt deze wateroverlast en draagt het bij aan het bereikbaar houden van de infrastructuur. Traditionele duikers zijn vaak maatwerk, waardoor aanpassen of vervangen tijdrovend en kostbaar is.

Schaalbaar

In de modulaire variant werkt dat anders. Onderdelen zijn eenvoudig los te halen, te vervangen of opnieuw in te zetten. Bovendien zorgt het ontwerp voor een aanzienlijk langere levensduur, lagere onderhoudskosten en flexibilteit bij toekomstige aanpassingen.

Deze innovatie is hard nodig. De ondergrondse infrastructuur in Nederland staat onder druk: de sector moet verduurzamen én tegelijkertijd moeten kunstwerken sneller kunnen worden aangepast of vervangen. Zoals bij het verbreden van wegen of wanneer constructies het einde van hun levensduur bereiken. Dat vraagt om oplossingen die snel te bouwen, aanpasbaar en herbruikbaar zijn.

Drie innovaties in één systeem

De kracht van het ontwerp zit in de combinatie van drie innovaties: beton met het circulaire INVIE® cement, basaltwapening en remontabele koppelingen.

Dit beton zorgt voor een veel lagere milieuimpact en een CO₂reductie van circa 50% ten opzichte van traditionele duikers. De toepassing van basalt in plaats van staal voorkomt corrosie, waardoor de constructie langer meegaat én remontabel maakt zonder risico op aantasting van wapening. Dankzij de remontabele koppelingen zijn prefab elementen bovendien eenvoudig in en uit elkaar te halen, zonder sloop en met behoud van materiaalwaarde.

Samen vormen deze innovaties een opschaalbaar concept dat toepasbaar is op verschillende typen ongelijkvloerse kruisingen: van kleine duikers tot toekomstige fiets of verkeerstunnels.

Van concept naar praktijk

Het systeem is ontwikkeld als uitvoerbaar voorbeeld van een circulair kunstwerk. Waar traditionele onderdoorgangen permanent worden gekoppeld, biedt dit systeem een flexibeler en duurzamer prefab alternatief tegen vergelijkbaar prijsniveau.

In het najaar 2026 staan de bouw en het testen van het prototype op de planning. Met richting begin 2027 een eerste pilotproject in zicht. Een belangrijke stap richting een nieuwe generatie remontabele kunstwerken.



Render van bouw van een duiker.

Klaar voor de toekomst

De behoefte aan duurzame en circulaire kunstwerken groeit. Ook is er steeds meer vraag naar oplossingen die sneller te realiseren zijn. Het remontabele duikersysteem speelt hierop in. Het is een concreet en getest alternatief. Bovendien is het duurzaam en schaalbaar. Het systeem is toepasbaar in wegen-, water- en spoorprojecten.

Met deze innovatie zetten BAM, BTE, TNO en ProRail samen een stap richting een toekomstbestendige infrastructuur. Modulariteit, hergebruik en een lage milieuimpact staan daarbij centraal.