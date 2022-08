Tijdens het proces om te komen tot The Common Framework for Responsible Purchasing Practices deelden vakbonden, ngo’s, leveranciers, merken en vele anderen hun visie op verantwoorde inkooppraktijken. Het kader speelt een rol bij de onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord over verantwoorde kleding en textiel.

Kledingmerken moeten er nu voor zorgen dat ze hun praktijken gaan afstemmen op dit raamwerk. Om die reden is er vanaf september een ‘Learning and Implementation Community’ opgericht, een peer-learningomgeving voor bedrijven om praktische verbeteringen in inkooppraktijken te ondersteunen. Daarnaast is er een uitgebreid overzicht beschikbaar van trainingen die bedrijven kunnen volgen.

Voor meer informatie, bezoek deze website.