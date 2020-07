Nieuw eiermerk focust op mens, dier en milieu

Crazy About Eggs is het nieuwste eiermerk in de FMCG branche. Het Amsterdamse eiermerk onderscheidt zich doordat het bedrijf het welzijn van mens en dier hoog in het vaandel heeft staan. Door de coronacrisis zijn mensen zich hiervan bewuster geworden. De biodynamische en witte eieren zitten in een duurzame helderblauwe verpakking en zijn bovendien erg smaakvol. Crazy About Eggs staat voor transparantie, merkbeleving en producten die goed zijn voor mens, dier en milieu. Het eiermerk lanceert zijn sixpacks met eieren in eerste instantie in Nederland en Duitsland, maar het bedrijf verwacht volgend jaar uit te breiden naar andere Europese landen.

Blije kippen zorgen voor smaakvolle eieren

Het welzijn van de kippen van Crazy About Eggs staat bovenaan het prioriteitenlijstje. De kippen hebben meer dan voldoende ruimte (slechts vijf kippen per m2) en kunnen zowel binnen als buiten rond scharrelen. De kippen krijgen naast wormen en insecten ook 100% biologisch voer. Hierdoor hebben ze geen antibiotica nodig. Daarom smaken de eieren beter en zijn ze ook groter dan de legbatterij-eieren die in de supermarkt liggen. De eieren vallen in de hoogste rang van biologische eieren.

Transparantie in de keten als belangrijkste drijfveer

Mede-oprichter Crazy About Eggs Jeroen Janssen (33 jaar) vond dat de transparantie in de keten ver te zoeken was. Hij vertelt: “We eten wereldwijd 277 eieren per persoon per jaar, maar we hebben geen flauw idee welke eieren waar vandaan komen.” Janssen was customer experience manager bij Jumbo en directeur klantervaring bij Dollar Shave club en Unilever. Na wat zoek- en speurwerk kwam hij in contact met eiergroothandelaar De Grote Kamp. “De consument weet bij Crazy About Eggs precies waar het ei vandaan komt, tot de kip aan toe. Zo creëren we niet alleen transparantie in de keten, maar ook bewustzijn omtrent het welzijn van de kip,” aldus Janssen.

Milieuvriendelijke en duurzame verpakkingen

De boerderijen maken gebruik van circulaire ecosystemen en de herkenbare helderblauwe en witte verpakkingen van de eieren zijn volledig composteerbaar. “Het milieu staat bovenaan de pikorde!”, aldus Janssen. De eierdozen worden standaard uitgerust met een eierlepeltje en een flaconnetje azijn (helpt om de eieren heel te houden tijdens het pocheren).

Eggazine en livestream

Een andere manier waarop Crazy About Eggs zich onderscheidt van de standaardeieren uit de supermarkt is dat er elke twee weken een nieuw “eggazine” in de verpakking zit. Janssen: “In dit mini-magazine vind je niet alleen lekkere recepten, maar ook spelletjes en meer informatie over de kippen, hun voer en de boerderijen waar ze wonen. Daarnaast kun je de kippen 24 uur per dag volgen op een livestream EI-topia, zodat je met eigen ogen kunt zien hoe goed de kippen het hebben.” Naast de eggazine en eggtopia lanceert het eiermerk in januari een Crazy about Eggs app waarin naast duizenden ei-recepten ook tal van AR spelletjes gespeeld kunnen worden om de beleving in de keuken nog specialer en leuker te maken.