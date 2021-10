Nieuw duurzaam ijsconcept: Little Cow & Cookies

The Organic Jersey Farm zet haar eerste stappen op Nederlandse bodem met het duurzame ijsconcept: Little Cow & Cookies. Little Cow & Cookies is het lekkerste biologische ijs gemaakt van de boterzachte, biologische melk van de kleine Jersey koeien en verschillende ambachtelijke koekjes die ‘wereldberoemd’ zijn in Europa. In een unieke verpakking die geheel recyclebaar is via het oud-papier en bovendien volledig composteerbaar.

Little Cow & Cookies is sinds week 41 verkrijgbaar in 95 Albert Heijn winkels en via AH online in de smaken: Waffles & Salted Caramel, Chocolate Stroopwafel, Raspberry Macaron, Digestive Cookies & Butterscotch, Lemon Meringue.

Unieke biologisch afbreekbare beker

De verpakking van het ijs is biologisch afbreekbaar. Deze speciaal ontwikkelde duurzame verpakking is gemaakt van – voor voedsel geschikte – vezels zonder plastic of polymeren en geheel recyclebaar via het oud-papier.

Duurzaam productieproces

Het ijs is het resultaat van een kwalitatief en duurzaam productieproces. De landbouwgrond, de Jersey koeien, de ijsfabriek en de gemeenschap werken allemaal samen in een gesloten cirkel. De missie van The Organic Jersey Farm is om tijdens het productieproces CO2- en afval-neutraal te zijn en te blijven en ijs te leveren dat een verlaagde CO2-voetafdruk heeft en staat voor behoud van de natuur.

Little Cow & Cookies wordt geproduceerd door The Organic Jersey Farm, een samenwerking tussen Koepon Dairy Farms en zuivelproducent Royal A-ware.