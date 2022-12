Het Italiaanse familiebedrijf Euro Company introduceert een nieuwe plantaardige innovatie: het hoogwaardige boter alternatief BuVé. BuVé heeft een unieke samenstelling: het is gemaakt van noten en is net als ambachtelijke boter een gefermenteerd product. BuVé is biologisch en nu verkrijgbaar in het koelschap bij Ekoplaza.

BuVé wordt gemaakt van slechts vier ingrediënten: maar liefst 50% gefermenteerde cashewnoten, kokosolie, water en zout. Een eenvoudige en pure samenstelling, zonder conserveermiddelen, verdikkingsmiddelen, soja of palmolie en van nature lactose- en glutenvrij.

Premium & plantaardig

Net als bij ambachtelijke boters dankt BuVé zijn unieke smaak aan fermentatie. Dit geeft een complexiteit en verfrissende zuurgraad die typisch is voor gefermenteerde producten. Met het delicaat zoete van cashewnoten als basis ontstaat een elegant en evenwichtig boter alternatief. Ideaal om op brood te smeren voor een voedzaam ontbijt, bij de lunch of als voorafje, maar ook perfect voor het bereiden van desserts en romige risotto’s.

Food for change

Euro Company hanteert als pay off Food for Change. BuVé (spreek uit Buu-vè) is dan ook niet de eerste plantaardige innovatie van Euro Company. In samenwerking met de Universiteit van Bologna ontwikkelde het Italiaanse familiebedrijf in 2015 al fermentino. Ook dit ontstaat door de fermentatie van noten, met als enige toevoeging water en zout. Bij Ekoplaza zijn inmiddels acht verschillende fermentini van Casa del Fermentino verkrijgbaar onder de namen Cicioni, Camelia, Fermè, Grattino en sinds kort Dolcillo. Afhankelijk van de soort zijn fermentini perfect voor op de borrelplank, als ingrediënt of beleg. Zowel met BuVé als met fermentino wil Euro Company consumenten een gezond, lekker en authentiek product bieden zonder bewaarmiddelen, additieven, palmolie of soja; 100% plantaardig, natuurlijk, biologisch, lactose- en glutenvrij.

Euro Company

Euro Company is opgericht in 1979 en produceert, selecteert en verkoopt noten en gedroogd fruit in Godo di Russi, het hart van de Italiaanse regio Romagna. Het familiebedrijf, dat inmiddels meer dan 400 werknemers telt, is een B Corp oftewel Benefit Corporation, een internationale certificering voor bedrijven die een grote, positieve impact hebben op mens en milieu. Bij Euro Company staan gezondheid, de planeet en respect voor mensen dan ook centraal. Zowel in BuVé als in fermentino komen de Italiaanse liefde voor lekker en puur eten, de kennis en ervaring van Euro Company op het gebied van noten en de duurzame kernwaarden van het bedrijf perfect samen.