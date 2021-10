Nieuw bij Zeeman: chocoladerepen met Fairtrade cacao

Liefhebbers van Fairtrade gecertificeerde chocola kunnen vanaf nu ook bij Zeeman terecht. In alle Zeeman-winkels in binnen- en buitenland zijn chocoladerepen te koop, gemaakt van Fairtrade cacao. Het assortiment bestaat uit 70 grams repen in de volgende vijf smaken: dark chocolate extreme 71%, white chocolate black cookie, milk chocolate praline, milk chocolate hazelnut en milk chocolate caramel seasalt.

Het aanbod van Fairtrade gecertificeerde chocolade neemt de afgelopen jaren flink toe. Niet alleen in repen en tabletten, A-merk en huismerk, is er een uitgebreid assortiment van chocola met Fairtrade keurmerk, ook in Fairtrade gecertificeerde seizoenchocolade is er veel keus. In elke supermarkt en in veel winkels kun je Fairtrade chocolade kopen. Het volume van Fairtrade gecertificeerde cacao in Nederland lag in 2020 op bijna 21 miljoen kilogram (+16% t.o.v. 2019).