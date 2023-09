Bedrijven lopen het risico omzet te verliezen als ze niet voldoen aan de vraag van consumenten naar duurzamere verpakkingen, zo blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van DS Smith onder Nederlandse en Vlaamse consumenten.* 1 op de 5 (19%) Nederlandse online shoppers en 15% van de Vlaamse respondenten geeft aan te stoppen met het bestellen bij een bedrijf wanneer te veel onnodige verpakking gebruikt wordt, meer dan 1 op de 10 zou hetzelfde doen als de verpakking niet recyclebaar of moeilijk te recyclen is.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat duurzaamheid een belangrijk punt is voor consumenten: veel consumenten leggen een directe associatie tussen verpakkingen en de bredere duurzaamheidsinspanningen van een merk. Bijna 4 op de 5 van de respondenten zegt een product het liefst in een papieren of kartonnen verpakking te ontvangen. Ook geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat een papieren of kartonnen verpakking blijk geeft van de betrokkenheid van een bedrijf bij het milieu, in tegenstelling tot een in plastic verpakt product. Tegelijkertijd blijkt uit de resultaten een weerstand tegen plastic: 7 op de 10 respondenten wil zo min mogelijk plastic verpakking ontvangen.

Daarnaast zorgt schade aan een verpakking voor een negatief effect op herhaalaankopen: 1 op de 4 consumenten heeft wel eens een beschadigde omverpakking ontvangen. Voor 27% van de Nederlandse en 22% van de Belgische onlineconsumenten een reden om daadwerkelijk minder te bestellen bij de desbetreffende webwinkel.

Een ander belangrijk punt van zorg voor consumenten wat betreft verpakkingen is de mate van recycling. De helft van de Nederlandse respondenten en zelfs 59% van de Vlaamse respondenten beschouwt dit als een prioriteit, terwijl bijna een vijfde (17%) van de consumenten in beide markten overweegt om meer te betalen voor gemakkelijk te recyclen verpakkingen.

Hiddo van de Ven, Sales, Marketing & Innovation Director Benelux bij DS Smith benadrukt in reactie op het rapport: “De pandemie was een moment van de waarheid voor veel e-commercemerken, omdat de trend van online winkelen hand in hand ging met steeds specifiekere verwachtingen ten aanzien van de wijze waarop producten verstuurd en ontvangen worden. Duurzaamheid staat nu duidelijk bovenaan de prioriteitenlijst van consumenten: zij verwachten verpakkingen van hoge kwaliteit die recyclebaar of herbruikbaar zijn en onnodig afval verminderen”.

“In een tijd waarin consumenten op hun uitgaven letten en de concurrentie om klanten hevig is, lopen bedrijven het risico om klanten te verliezen als hun verpakking niet voldoet aan de toegenomen verwachtingen van consumenten.”

Alles bij elkaar toont het onderzoek aan dat verpakkingen van groot belang zijn voor de reputatie van een webshop en het behoud van consumenten. Een verpakking is vaak de eerste kennismaking van een consument met een product of webshop en vormt daarmee een belangrijke kans om verwachtingen waar te maken maar ook een goede indruk achter te laten.