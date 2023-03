Uit een recente studie blijkt dat investeren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet alleen vanwege regelgeving belangrijk is, maar ook vanwege de wensen van de consument. Ruim de helft van de Nederlandse consumenten kiest wel eens bewust voor een winkel omdat deze zich inzet voor mens, milieu of maatschappij. Onder Gen Z is dit zelfs 63%. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok, biedt inzichten die relevant zijn voor elke retailer, ongeacht de grootte, locatie of branche.

Consumenten vinden duurzaamheid belangrijk in retail

Uit het onderzoek blijkt dat volgens driekwart van de Nederlandse consumenten duurzaamheid belangrijk is voor zowel bedrijven in het algemeen (74%) als winkels en supermarkten specifiek (79%). Generatie Z vindt dit vooral belangrijk voor kleding- en schoenenwinkels (65%), terwijl Babyboomers en Generatie X vaker bouwmarkten en tuincentra noemen (60%).

“De resultaten van ons onderzoek zijn duidelijk,” zegt Marit Klooster, algemeen directeur van Ruigrok. “Consumenten willen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor duurzaamheid. Het is belangrijk om hierin mee te gaan en te investeren in een duurzaam assortiment. Dit is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de omzet.”

Afvalbeperking, recycling en energiebesparing zijn belangrijke duurzaamheidsonderwerpen

Nederlandse consumenten geven aan dat winkels en supermarkten zich vooral moeten richten op afvalbeperking, recycling en energiebesparing. Bij supermarkten is ook lokale betrokkenheid een belangrijk aandachtspunt. En bij online winkels is naast afvalbeperking ook duurzaam transport van belang.

Duurzaamheid beïnvloedt de keuze van consumenten voor winkels en producten

Duurzaamheid speelt voor consumenten een rol bij zowel de keuze voor een winkel als de keuze van producten in een winkel. Meer dan de helft van de consumenten kiest wel eens bewust voor een winkel die iets terugdoet voor milieu, mens of maatschappij. En drie op de vijf consumenten vinden het belangrijk om in een winkel duurzame producten te kunnen kiezen. Consumenten houden ook rekening met hun eigen invloed op milieu, mens en maatschappij en kopen geregeld bewust tweedehands of in een fysieke winkel in plaats van online.

Over het onderzoek

In het What’s Happening Retail rapport bekijken we de trends en ontwikkelingen in de retailsector. Het onderzoek is op eigen initiatief uitgevoerd door marktonderzoekbureau Ruigrok onderzoek en advies. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlandse consumenten van 18 jaar en ouder. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De datacollectie vond plaats van 3 tot en met 17 februari 2023. In totaal hebben 633 Nederlanders de online vragenlijst volledig ingevuld.