Veel Nederlanders maken zich zorgen over het klimaat en nemen dit mee in hun online aankoopbeslissingen. Zij zien het belang van duurzamere bezorging en willen daar actief aan meewerken. Zo kiezen ze de producten die ze online kopen zorgvuldig uit, zodat ze die niet retour hoeven te sturen (83%), blijven ze thuis om een pakket aan te nemen omdat ze denken dat dat duurzamer is (70%) of laten ze het liever bezorgen bij een afhaalpunt en/of pakketautomaat, als dat duurzamer is dan aan huis bezorgen (63%). Dat blijkt uit de Thuiswinkel Duurzaamheid Monitor, die jaarlijks in opdracht van Thuiswinkel.org wordt uitgevoerd door Stakeholderwatch.

Onderdeel van het dagelijks leven

Nederlandse consumenten bestelden afgelopen jaar iets meer online dan voorheen. 76% zegt één tot vijf keer per maand iets te bestellen. “Online winkelen is onderdeel geworden van het dagelijks leven. Daarbij wordt duurzaamheid steeds belangrijker voor de consument. Uit het onderzoek blijkt dat 25% van de consumenten denkt dat online winkelen duurzamer is dan fysiek winkelen (vorig jaar was dat 23%). En zij hebben gelijk: online winkelen zorgt volgens verschillende onderzoeken over het algemeen voor een lagere CO2-uitstoot dan fysiek winkelen waarbij consumenten vaak de auto pakken. Het logistieke proces rondom pakketlevering is hyperefficiënt ingericht, waardoor het relatief minder CO2 uitstoot. Maar dat betekent niet dat we er al zijn. We werken als sector hard aan het nog verder verduurzamen van de keten. Dat betekent onder andere meer herbruikbare verpakkingen, minder retouren, een circulaire economie en een groter duurzamer productaanbod”, zegt Marlene ten Ham, algemeen directeur bij Thuiswinkel.org.

Consumenten wil graag meewerken

De Nederlandse consument geeft aan steeds vaker thuis te blijven voor de bezorger zodat het pakket in één keer geleverd kan worden (70% in 2023 tegenover 60% in 2021). Verder kiezen ze er bewust voor om het pakket te laten leveren bij een afhaalpunt of pakketautomaat als dat duurzamer is dan aan huis bezorgen (63% in 2023 tegenover 48% in 2021). Ook zijn consumenten in 2023 vaker bereid om langer te wachten op hun bestelling dan vorig jaar.Een derde van de Nederlanders is bereid om extra te betalen voor een bezorging met weinig of geen CO2-uitstoot. Een bezorging met weinig of geen CO2-uitstoot mag maximaal € 5,- extra kosten volgens de Nederlandse consument. “De consument is bereid om het gedrag aan te passen als aangegeven wordt welke bezorgoptie de laagste CO2-impact heeft. Als webwinkel is het dus goed deze informatie paraat te hebben en in de check-out de consument te helpen met de keuze”, vertelt Ten Ham.

Webwinkels kunnen zelf het verschil maken

Consumenten kijken vooral naar webwinkels als ze informatie willen over de duurzaamheid van online winkelen. Het is daarom belangrijk voor webwinkels om daarop in te spelen. “Wij adviseren onze leden om duidelijk en transparant te communiceren over duurzamere keuzes. Consumenten tonen bereidheid om mee te werken aan een duurzamere samenleving, maar hebben hier wel hulp bij nodig. Specifieke en betrouwbare communicatie is hierbij doorslaggevend”, aldus Ten Ham.