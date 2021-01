NeverEnding Kitchen: de circulaire keuken gemaakt van materialen met het eeuwige leven

DSM-Niaga neemt de eerste circulaire keuken van cellulose afval in gebruik. Deze NeverEnding Kitchen, het keukenconcept van TRIBOO, is de eerste keuken ter wereld gemaakt van volledig circulaire Niaga® panelen. TRIBOO komt hiermee dichter bij haar missie: 1,5 miljoen keukenkastjes per jaar redden van de afvalberg.

In de panelenfabriek van DSM-Niaga is vandaag een nieuwe bedrijfskeuken in gebruik genomen, de zogenaamde NeverEnding Kitchen van TRIBOO. De keuken is gemaakt van de eerste circulaire panelen ter wereld, gemaakt van cellulose-afval door DSM-Niaga. De panelen zijn vrij van giftige stoffen en volledig herbruikbaar. De NeverEnding Kitchen werd vandaag officieel overgedragen door Marc van der Heijden, directeur van TRIBOO, aan Sascha Bloemhoff, marketing directeur bij DSM-Niaga.

De keuken werd symbolisch in gebruik genomen door het plaatsen van een Niaga® tag met QR-code op de toegepaste panelen. De scanbare QR-code geeft toegang tot het materialenpaspoort met achtergrondinformatie over de gebruikte materialen. Daarnaast informeert het over hoe de panelen geretourneerd kunnen worden aan de producent die er opnieuw circulaire keukens van gaat maken. Zo gaat afval tot het verleden behoren en worden kostbare materialen voor toekomstige generaties behouden.

De circulaire economie vereist ketensamenwerking

Radicale innovator en circulair kantoorinrichter TRIBOO en (her)ontwerper en producent van circulaire producten DSM-Niaga sloegen de handen ineen om ook voor kantooromgevingen producten te realiseren die nooit meer afval hoeven worden. “Onze missie is ‘to design out waste and to design to use again’”, vertelt Sascha Bloemhoff, marketing directeur bij DSM-Niaga. “Wat is er mooier dan ook zelf de lancerende klant te zijn voor dit vernieuwende keukenconcept van TRIBOO, dat actief bijdraagt aan de transitie van afvalstromen naar materiaalstromen. Op deze manier kunnen we samen leren, verbeteren en zo meewerken aan de totstandkoming van een circulaire economie en bijbehorende infrastructuur in Nederland.”

Grondstoffen behouden met de NeverEnding Kitchen

Marc van der Heijden vertelt: ”Samen dagen we de status quo uit om in Nederland jaarlijks 1,5 miljoen keukenkastjes te redden van de afvalberg. Dankzij de modulaire opbouw van de keuken is de opstelling en het uiterlijk op ieder gewenst moment aanpasbaar. Zo gaat de keuken langer mee en kan met zijn tijd mee veranderen. Is de keuken toe aan vervanging, dan nemen wij de keuken weer terug en maken uit de grondstof van de oude keuken opnieuw een circulaire keuken. Zo verandert de keuken nooit meer in afval en garanderen wij een leven lang kookplezier.”