NS opende op dinsdag 24 maart op Utrecht Centraal de vernieuwde Kiosk. De winkel speelt in op relevante ontwikkelingen in retail en foodservice, zoals veranderende wensen van reizigers, digitalisering, en duurzaamheid. De nieuwe Kiosk is gebouwd met duurzame, circulaire materialen, verbruikt aanzienlijk minder energie en sluit beter aan op de wensen van de reizigers. Zo zet NS met de vernieuwde Kiosk een grote stap richting de toekomst.

Voortbouwen op 180 jaar ervaring

NS biedt reizigers al sinds de beginjaren van de trein iets lekkers voor onderweg. Wensen van reizigers veranderen voortdurend, waarbij snelheid en gemak centraal staan. De huidige Kiosk, die ruim tien jaar bestaat, is daar optimaal op ingericht. Dat blijft ook in de vernieuwde Kiosk het uitgangspunt. Tegelijkertijd zijn er nieuwe ontwikkelingen waar de vernieuwde Kiosk op inspeelt. De winkel krijgt daarom een moderner interieur en een eigentijdse uitstraling. Het assortiment blijft bestaan uit de vertrouwde warme dranken, bake-off en frisdranken, en wordt uitgebreid met meer verse en gezondere opties. Daarnaast komen er meer zelfscankassa’s, die centraal in de winkel geplaatst zijn. De persoonlijke benadering waar Kiosk om bekend staat, blijft echter een belangrijk onderdeel van de formule. Kiosk verkoopt tenslotte ‘koffie met een glimlach’: de medewerkers houden een centrale rol in de winkel.

Circulair gebouwd en minder energieverbruik

De vernieuwde Kiosk wordt met een stuk minder materiaal gebouwd dan voorheen. Samen met een interieur dat voor 85% uit circulaire materialen bestaat, zorgt dit voor een CO₂‑reductie van 48%. Apparatuur krijgt waar mogelijk een tweede leven en de materialen in de winkel zijn ontwikkeld voor langdurig gebruik. Er wordt daarnaast gewerkt met gerecyclede materialen: de werkbladen zijn bijvoorbeeld gemaakt van oude cd-hoesjes en de bedrijfskleding bestaat uit gerecycled textiel.

De nieuwe Kiosk verbruikt structureel minder energie. Zo is gekozen voor energiezuinige apparatuur zoals koelingen en vriezers die 25% minder energie verbruiken. Met het nieuwe format stimuleert Kiosk bovendien duurzaam gedrag bij zowel medewerkers als reizigers. Bake off wordt efficiënter afgebakken door het terugbrengen van het aantal bakprogramma’s. Op de koeldeur wordt de klant erop geattendeerd om eerst een keuze te maken en dan pas de deur te openen. Zo kiezen we samen voor duurzaam.

Makkelijker kiezen voor gezond en plantaardig

Reizigers kiezen steeds vaker voor een gezonder, verser en duurzamer assortiment. Daarom biedt de vernieuwde Kiosk nieuwe versproducten, waaronder handzame salades, meer gesneden fruit, snackgroente en gezonde ontbijtproducten als overnight oats en chia-pudding. Ook zijn alle belegde broodjes volkoren. Deze producten worden bewust op ooghoogte of direct bij binnenkomst geplaatst, zodat er makkelijk voor gezonder gekozen kan worden.

Eerste winkels in nieuw format

De Kiosk op Utrecht Centraal en op het perron in Hilversum zijn de eerste vernieuwde winkels. De ervaringen uit deze winkels worden gebruikt om de vernieuwde Kiosk verder te optimaliseren. Komende jaren volgen andere locaties, verspreid door het hele land. Doel is om uiterlijk in 2035 alle Kiosk-vestigingen in de nieuwe stijl te hebben.