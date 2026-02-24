Essity, een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van hygiëne en gezondheid, kondigt met trots aan deel te nemen in PROTEUS, een vlaggenschipproject dat wordt ondersteund door de Circular Biobased Europe Joint Undertaking (CBE JU) en haar leden. Het project pioniert in de ontwikkeling van biobased superabsorberende materialen uit duurzaam geoogste bruine macroalgen.

Binnen PROTEUS onderzoekt Essity nieuwe biosbased grondstoffen voor gebruik in onder meer babyluiers, producten voor vrouwelijke hygiëne en incontinentieproducten. Het doel is minder afhankelijk te zijn van kunststoffen op basis van fossiele grondstoffen en de milieu-impact te verlagen gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Voor de opname van urine of menstruatiebloed in hygiëne- en gezondheidsproducten zijn superabsorberende materialen essentieel. Vandaag de dag zijn deze materialen grotendeels gebaseerd op fossiele grondstoffen. Via PROTEUS onderzoekt Essity alternatieve grondstoffen op basis van algen, specifiek afkomstig van Laminaria hyperborea. Deze Europese bruine macro-alg is momenteel onderbenut en vormt een duurzame en hernieuwbare grondstof voor absorberende hygiëne en medische producten.

“Continue innovatie is essentieel om de hygiëne, gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren en om bij te dragen aan een duurzamere en circulaire samenleving. Wij werken actief samen met gevestigde leveranciers en start-ups om innovatieve en duurzame materialen te verkrijgen, te ontwikkelen en te implementeren voor onze huidige en toekomstige producten”, aldus Anke Renz, Vice President Research & Development bij Essity.

PROTEUS ondersteunt de duurzame productie van biobased ingrediënten uit Laminaria hyperborea en speelt in op de groeiende vraag binnen sectoren zoals hygiëne en gezondheid. Dankzij state-ofoftheart, formaldehydevrije technologie kan vrijwel de volledige alg-biomassa worden benut, aanzienlijk meer dan de circa 15 procent die momenteel wordt gebruikt in de industrie. De activiteiten worden verder geoptimaliseerd door het gebruik van een hybride elektrisch vaartuig, wat zorgt voor lagere emissies en de milieu-impact vermindert.

Foto: © Copyright: Alginor ASA