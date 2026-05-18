Rabobank en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) brengen biobased bouwen en drinkwaterbesparing van ambitie naar praktijk. Met de start van de eerste bouwprojecten in Rotterdam, Schagen en Waddinxveen worden 160 nieuwbouwwoningen gerealiseerd met biobased materialen en drinkwaterbesparende technieken. Tegelijkertijd zijn op ongeveer 30 locaties in Nederland zo’n 3.000 extra woningen in voorbereiding. De gezamenlijke aanpak beoogt een impuls te geven aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse woningbouw.

Rabobank en gebiedsontwikkelaar BPD sloegen in 2025 de handen ineen om duurzame bouwconcepten grootschaliger toepasbaar te maken. Rabobank stelt daarvoor in totaal € 100 miljoen beschikbaar om de meerkosten van biobased materialen en drinkwaterbesparende systemen tijdelijk op te vangen. Door deze investeringen bewust in de hele keten te laten landen, willen beide partijen een vliegwieleffect creëren: meer vraag, meer schaal, lagere kosten en snellere opschaling naar een volwassen markt voor duurzaam bouwen.

‘Woningbouw staat mede onder druk door klimaatverandering, grondstoffenschaarste en toenemende waterschaarste. Met dit initiatief laten we zien dat biobased materialen en drinkwaterbesparing geen idealen voor later zijn, maar maatregelen die vandaag al in woningbouwprojecten worden toegepast. Door nu bewust te investeren, zetten we in op het helpen van de markt om een mogelijke nieuwe standaard te ontwikkelen,’ aldus Lizette Wolters, Head of Transition Development bij Rabobank.

‘Als gebiedsontwikkelaar voelen wij de verantwoordelijkheid om duurzame innovaties uit de pilotfase te halen. Dankzij deze samenwerking kunnen we biobased bouwen en drinkwaterbesparing vaker toepassen in onze projecten, voor de toekomstige bewoners – óók in het betaalbare segment. Dit is precies de schaal die we nodig hebben om verduurzaming structureel te verankeren bij woningbouw,’ aldus Patrick van der Klooster, directeur Kennis & Innovatie bij BPD.

Van pilot naar praktijk: 160 woningen in aantocht

De eerste drie projecten laten zien dat biobased bouwen en drinkwaterbesparing geen toekomstmuziek meer is. Bij 70 procent van de woningen gaat het om sociale huur, middenhuur of koopwoningen onder de NHG-grens. Toegepaste maatregelen zijn onder meer houten draagconstructies, biobased isolatiematerialen en systemen die het gebruik van drinkwater verminderen. Ook worden biobased prefabwoningen ingezet.

Proeftuin in Schagen

In het project Kiem van Skagen worden 95 woningen gerealiseerd, waarvan ongeveer 50 procent betaalbare koop. Binnen dit project verrijzen 63 biobased prefabwoningen. Alle woningen krijgen biobased isolatiematerialen, 32 woningen worden voorzien van drinkwaterbesparende installaties. Het project functioneert als een leeromgeving waarin verschillende duurzame oplossingen binnen één gebiedsontwikkeling worden gecombineerd.

Biobased bouwen in de stad: Rotterdam

In De Wielewaal in Rotterdam gaat het om 20 betaalbare middenhuurappartementen voor Syntrus Achmea, met op de begane grond een ontmoetingsruimte voor de buurt. Het gebouw krijgt een houten draagconstructie en laat zien dat deze bouwmethode ook toepasbaar is in een complexe, stedelijke context met gemengde functies.

Sociale huur in hout: Waddinxveen

In Park Triangel in Waddinxveen realiseert BPD 45 sociale huurappartementen voor BPD Woningfonds. Ook dit project wordt uitgevoerd met een houten draagconstructie. Daarmee wordt biobased bouwen expliciet toegankelijk gemaakt voor de sociale huursector.

Opschaling naar 3.000 woningen

Naast de eerste projecten zijn op ongeveer 30 locaties verspreid over Nederland nieuwe ontwikkelingen in voorbereiding, die goed zouden zijn voor circa 3.000 woningen. Deze projecten bevinden zich in verschillende stadia van planvorming. Naarmate meer projecten starten, krijgen Rabobank en BPD beter zicht op schaalvoordelen, keteneffecten en kostendalingen. Die kennis is cruciaal om biobased bouwen en drinkwaterbesparing meer in te bedden in de Nederlandse woningbouw – niet als uitzondering, maar met als doel het uit te laten groeien tot een mogelijke nieuwe standaard.

Over het initiatief

Met dit coöperatief initiatief Biobased Bouwen en Drinkwaterbesparing dragen Rabobank en BPD bij aan oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven rond klimaatverandering, grondstoffenschaarste en toenemende druk op het drinkwatersysteem. Door investeringen te koppelen aan concrete bouwprojecten, maken beide partijen de versnelling in de sector tastbaar en navolgbaar. Sinds 2023 heeft Rabobank via haar coöperatieve initiatieven meer dan €1 miljard beschikbaar gesteld voor klanten, buurten en de samenleving.

Beeld: Biobased prefabwoningen in Kiem van Skagen