Eurofiber heeft weer een belangrijke mijlpaal bereikt met de officiële goedkeuring van zijn Net-Zero klimaatdoelstellingen, gevalideerd door het Science Based Targets initiatief (SBTi). Begin 2025 hebben wereldwijd zo’n 1.600 bedrijven goedkeuring van SBTi ontvangen voor hun Net-Zero klimaatdoelstellingen waaronder Eurofiber. De SBTi-goedkeuring toont aan dat de klimaatdoelstellingen van Eurofiber overeenkomen met de internationaal bepaalde Corporate Net-Zero Standard van SBTi. Dit versterkt de inzet van het bedrijf voor zinvolle klimaatactie.

De partnerorganisaties die de groei en ontwikkeling van SBTi mogelijk hebben gemaakt zijn onder andere CDP, het United Nations Global Compact, de We Mean Business Coalition, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Als zakelijk georiënteerd klimaatinitiatief helpt SBTi bedrijven over de hele wereld bij het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Dit om te voorkomen dat de opwarming van de aarde niet zal stijgen tot een rampzalig niveau.

Het stappenplan naar klimaatneutraal

Eurofiber zet zich in om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn (Net-Zero) over de hele waardeketen. Tegen 2030 zal Eurofiber de scope 1 en scope 2 uitstoot met minstens 90% verminderen ten opzichte van de referentiewaarde van 2021, zorgen voor 100% duurzame energie en de scope 3 emissies verminderen met 30%. Van 2030 tot 2040 zal Eurofiber minimaal 90% reductie handhaven in scope 1 en 2 uitstoot, uitstoot nog verder terugbrengen met 90%, volledig in lijn met hun klimaat neutrale doelstellingen.

Eurofiber heeft haar CO2-voetafdruk voor scope 1 & 2 (directe uitstoot en stroominkoop) al aanzienlijk verminderd in de afgelopen jaren tot nog maar ongeveer 3% van zijn totale CO2-voetafdruk. Om deze doelstellingen ook in de toeleveringsketen (scope 3) te bereiken, is er een leveranciersprogramma opgezet om betrokkenheid nog meer te vergroten. Hierbij worden leveranciers geïnspireerd, geënthousiasmeerd en geadviseerd over het verduurzamen van hun organisatie en producten. Dit zal in de komende jaren leiden tot een verdere vermindering van de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen van Eurofiber, op weg naar klimaatneutraal ondernemen in 2040.

Duurzaamheid centraal in de bedrijfsstrategie

Als aanbieder van vitale infrastructuur heeft Eurofiber een leidende rol in onze samenleving. Vanuit de overtuiging dat dit een brede verantwoordelijkheid met zich meebrengt, wordt duurzame groei nagestreefd voor de eigen organisatie, werknemers en de samenleving. Het ESG-beleid omvat duurzame productie bij leveranciers, een inclusieve werkomgeving voor werknemers en het tegengaan van klimaatverandering, inclusief innovaties ten behoeve van de energie- en digitale transformatie. In mei 2024 werd Eurofiber door EcoVadis gerangschikt in de top 1% van de best presterende bedrijven wereldwijd, als erkenning voor het sterke ESG-programma van het bedrijf.

Eurofiber richt zich steeds meer op bedrijfsactiviteiten buiten de grens, maar daarnaast neemt het ESG-team van Eurofiber ook een voortrekkersrol op internationaal gebied. Samen met NLconnect, de Nederlandse brancheorganisatie van de telecom-, breedband- en glasvezelindustrie, heeft Eurofiber zich aangesloten bij een consortium van 18 partijen die werken aan het opstellen van Product Category Rules (PCR) voor actieve en passieve apparatuur in glasvezelnetwerken. Wereldwijd kunnen bedrijven deze nieuwe PCR’s gebruiken om Life Cycle Assessments (LCA) voor hun producten op te stellen.

Jeroen Kanselaar, ESG-manager bij Eurofiber, is voorzitter van de Sustainability Committee van FTTH Council. Deze commissie lanceerde onlangs het FTTH Eco Platform, dat bedrijven in de sector ondersteunt bij het berekenen van hun CO2-voetafdruk op organisatieniveau. Uniek is dat het Eco Platform ook de impact van koolstofuitstoot berekent voor de hele Europese sector. Kanselaar is ook co-lead van het Green Digital Action programma van de International Telecommunication Union (ITU), dat partners wereldwijd samenbrengt om klimaatactie door digitale innovatie te bevorderen.

De strategie van Eurofiber om deze Net-Zero Targets te behalen is in lijn met de ambities van FTTH Council om een digitaal en duurzaam Europa te creëren met volledige glasvezeldekking. Het geeft ook gehoor aan de klimaatactie-oproepen van de ITU op COP28 en hun CO29 verklaring over groene digitale actie.

“Het ontvangen van de goedkeuring voor onze SBTi Net-Zero doelstellingen is een uitstekende bevestiging dat we op de goede weg zijn. Het gaat niet alleen om het stellen van doelen, maar ook over het opvolgen richting daadwerkelijk actie ondernemen en vooruitgang boeken. We beseffen ons dat duurzaamheid een voortdurende inzet vereist en deze erkenning motiveert ons om door te gaan”, aldus Jeroen Kanselaar, ESG-manager bij Eurofiber.