Het aantal bedrijven met wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen, gevalideerd door het Science-Based Targets Initiative (SBTi), heeft wereldwijd de grens van 10.000 bereikt. Enkele van ’s werelds bekendste namen hebben doelstellingen vastgesteld, waaronder Arsenal Football Club, Danone, ING, Lenovo, McLaren Racing en Ørsted. Deze mijlpaal weerspiegelt de groeiende schaal van klimaatactie door bedrijven in alle sectoren en regio’s.

De 10.000 bedrijven vertegenwoordigen samen meer dan 40% van de wereldwijde marktwaarde en omvatten veel van ’s werelds toonaangevende bedrijven, verspreid over vrijwel elke belangrijke sector, regio en bedrijfsgrootte. Met hoofdkantoren verspreid over alle continenten en in meer dan 90 landen, weerspiegelen ze de toenemende acceptatie van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen in de wereldeconomie.

Het bereiken van 10.000 gevalideerde bedrijven versterkt de rol van het SBTi in de voorhoede van klimaatambities binnen het bedrijfsleven en ondersteunt geloofwaardige en verantwoorde klimaatactie op grote schaal. Het is ook een belangrijke prestatie voor de bedrijven zelf, wier klimaatleiderschap de transitie naar een klimaatneutrale economie helpt versnellen.

Hoewel bedrijven met het hoofdkantoor in Europa nog steeds een aanzienlijk deel van de 10.000 bedrijven uitmaken, is de groei in Azië de afgelopen jaren versneld. Japan heeft nu wereldwijd het hoogste aantal gevalideerde bedrijven – meer dan 2.000 – gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China.

De SBTi valideerde haar eerste bedrijf in 2015, haar duizendste in 2021 en heeft nu, begin 2026, haar 10.000ste bedrijf bereikt na de validatie van meer dan 2.800 nieuwe bedrijven in 2025.

Om gevalideerd te worden door SBTi Services – de validatietak van de SBTi – moet een bedrijf doelstellingen formuleren aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd in de standaarden, tools en richtlijnen van de SBTi. Validatie door SBTi Services bevestigt dat de doelstellingen van een bedrijf ambitieus zijn en aansluiten bij de door SBTi goedgekeurde trajecten om in 2050 netto nul uitstoot te bereiken.

De noodzaak om de klimaatcrisis aan te pakken is nog nooit zo groot geweest, aangezien klimaatverandering steeds meer een bedreiging vormt voor de kernactiviteiten en waardecreatie van bedrijven – van operationele efficiëntie tot de stabiliteit van de toeleveringsketen. Tegelijkertijd is de zakelijke argumentatie voor klimaatactie nog nooit zo sterk geweest. Bedrijven die de kansen van een wereld met beperkte CO2-uitstoot omarmen, profiteren nu al van omzetgroei, een grotere veerkracht en een sterkere marktpositie.

David Kennedy, CEO van het Science-Based Targets Initiative: “Het bereiken van 10.000 gevalideerde bedrijven is een belangrijke mijlpaal – voor de betrokken bedrijven en voor klimaatactie binnen het bedrijfsleven in bredere zin. Bedrijven stellen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast omdat ze de strategische, reputatie- en financiële voordelen van een netto-nul bedrijfstransformatie erkennen. Deze mijlpaal weerspiegelt een groeiende betrokkenheid van bedrijven bij het stellen van geloofwaardige en meetbare doelstellingen, en we kijken ernaar uit om nog veel meer bedrijven te ondersteunen naarmate deze transitie zich voortzet.”

Hannah Mansour, directeur ESG bij Arsenal Football Club: “We zijn er trots op de enige voetbalclub te zijn met een door het Science Based Targets-initiatief (SBTi) goedgekeurde doelstelling voor netto nul uitstoot. Dit weerspiegelt onze toewijding om grondig en verantwoordelijk te werk te gaan bij het verminderen van onze ecologische voetafdruk. We blijven sterke vooruitgang boeken in het terugdringen van onze uitstoot en het stimuleren van duurzaam handelen met onze supporters en gemeenschappen.”

Nathalie Alquier, Chief Sustainability Officer bij Danone: “Danone liep al vroeg voorop in klimaatactie – het eerste voedingsbedrijf met door FLAG gevalideerde doelstellingen – en we boeken jaar na jaar vooruitgang met onze CO2-reductiedoelstellingen (-16,1% sinds 2020). Nu SBTi 10.000 bedrijven telt, kijken we ernaar uit om samen te blijven werken aan het vergroten van onze impact en het versnellen van de transitie en de veerkracht van het voedselsysteem als geheel.”

Ada Chávez, Senior Engineer en Net Zero Lead bij Lenovo: “Gefeliciteerd aan het SBTi met het bereiken van 10.000 bedrijven met gevalideerde, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Deze mijlpaal onderstreept de waarde van de Net-Zero Standard als een duidelijke en geloofwaardige manier voor organisaties om te communiceren met stakeholders en vertrouwen op te bouwen. Als een van de eerste voorstanders en lid van de eerste groep bedrijven die validatie ontvingen voor onze net-zero doelstellingen, vieren we de gezamenlijke inspanningen van het SBTi en alle bedrijven die zich aansluiten bij de nieuwste klimaatwetenschap.”

Kim Wilson, Director of Sustainability bij McLaren Racing: “De missie van McLaren Racing is om de norm te stellen voor topprestaties in de sport, inclusief duurzaamheid. Als eerste Formule 1-team dat zijn net-zero doelstelling door het SBTi gevalideerd heeft gekregen, laten we zien dat prestaties en duurzaamheid hand in hand gaan; beide zijn gebaseerd op innovatie, wendbaarheid en veerkracht.”

Anders Johannes Enghild, hoofd Global Sustainability bij Ørsted: “Ørsted was het eerste energiebedrijf dat een wetenschappelijk onderbouwde netto-nuldoelstelling vaststelde. We erkennen de waarde van de SBTi-standaarden voor het definiëren van een geloofwaardig traject voor klimaatactie door bedrijven, en daarom vragen we onze leveranciers ook om SBTi-doelstellingen vast te stellen. We zijn blij om te zien dat dit momentum groeit, terwijl we werken aan een wereld die duurzaam draait.”