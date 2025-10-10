Voedingsconcern Nestlé heeft zich teruggetrokken uit de Dairy Methane Action Alliance, een wereldwijde alliantie voor het verminderen van methaanuitstoot in de melkveehouderij. De alliantie werd in december 2023 opgericht samen met andere grote concerns als Danone, Kraft Heinz en Starbucks. De bedrijven gingen de verplichting aan de methaanuitstoot van hun zuivelketens te meten en openbaar te maken en plannen te publiceren om deze uitstoot in de loop van de tijd te verminderen.

Nestlé geeft volgens Reuters niet aan waarom het zich terugtrok uit de alliantie, maar het concern stelt dat het blijft werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de toeleveringsketens. Inmiddels heeft Nestlé bekendgemaakt dat het concern gaat samenwerken met de World Farmers’ Organisation om zich in te zetten om voedselsystemen beter bestand te maken tegen klimaatverandering.

Eind 2024 had Nestlé de methaanuitstoot met bijna 21% verminderd ten opzichte van 2018, aldus het bedrijf in het duurzaamheidsrapport over 2024. Volgens het Environmental Defense Fund, dat de Dairy Methane Action Alliance heeft opgericht, is de landbouw verantwoordelijk voor bijna 40% van de door de mens veroorzaakte methaanuitstoot, waarvan het grootste deel afkomstig is van de veehouderij.