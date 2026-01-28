De transitie naar een klimaatbestendige economie vraagt om gerichte keuzes en nauwe samenwerking. Carbon management, het afvangen, opslaan, toepassen en verwijderen van CO₂, speelt daarbij een steeds belangrijkere rol voor industrie, klimaatbeleid en economische ontwikkeling. Platform Carbon Management NL is opgericht om deze ontwikkeling in Nederland te versnellen. Het platform brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen en fungeert als centrale plek voor samenwerking, kennisdeling en het versterken van de randvoorwaarden voor grootschalige toepassing van carbon-managementoplossingen.

Eén platform, gebundelde krachten

Platform Carbon Management NL is de opvolger van de Taskforce Negatieve Emissies en de CCU-Alliantie, die zijn samengebracht in één breed samenwerkingsverband. Daarmee ontstaat één duidelijke gesprekspartner voor overheid en markt, in aansluiting op de Europese Industrial Carbon Management Strategy (ICMS) en de groeiende politieke aandacht voor het strategisch belang van een sterke koolstofeconomie in Nederland.

Door kennis en praktijkervaring te bundelen, biedt het platform een basis voor goed onderbouwde keuzes in politiek en bestuur en voor de vertaalslag van beleid naar uitvoering.

Het platform richt zich daarbij op:

het samenbrengen en delen van kennis en praktijkervaring over carbon management;

het verbinden van bedrijven, kennisinstellingen en overheden rond gezamenlijke vraagstukken;

het signaleren en agenderen van knelpunten in beleid, regelgeving en uitvoering. ​

“Het platform bundelt kennis en ontwikkelingen over het opschalen van opslag, verwijdering en toepassing van CO2. Dat biedt de basis voor politiek en bestuur om te bouwen aan randvoorwaarden, marktontwikkeling en uitvoering van carbon-managementoplossingen” aldus voorzitter van het platform Yolande Verbeek (EBN).

Marieke van der Werf (voorzitter taskforce CCU) vult aan: “We zien dat Brussel vol inzet op carbon management voor industrie, klimaat en economie. Nederland moet nú stappen zetten om niet achter te gaan lopen. Met dit nieuwe platform creëren we in Nederland een sterke gesprekspartner die overheden en marktpartijen met elkaar verbindt om de vertaalslag van beleid naar grootschalige uitvoering in de praktijk te maken.”

Twee taskforces

Het platform werkt vanuit twee inhoudelijke taskforces:

Taskforce CCU (Carbon Capture and Utilisation): Richt zich op het afvangen en toepassen van CO₂ als grondstof, onder andere in de chemie, glastuinbouw en bouw. De taskforce werkt aan randvoorwaarden voor CCU, marktontwikkeling en opschaling in de praktijk. Taskforce Koolstofverwijdering: Richt zich op permanente koolstofverwijdering en negatieve emissies. De focus ligt op betrouwbaarheid, opschaling en de inbedding van koolstofverwijdering in klimaat- en industriebeleid.

Meedoen?

Platform Carbon Management NL start met de leden van de voormalige CCU-Alliantie en de deelnemers aan de Taskforce Negatieve Emissies, en staat open voor andere organisaties die actief zijn op het gebied van carbon management in Nederland.