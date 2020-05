Nespresso zet belangrijke stap richting circulariteit met de introductie van capsules gemaakt van 80% gerecycled aluminium

Vandaag introduceert Nespresso de eerste koffiecapsules op de markt die zijn gemaakt van 80% gerecycled aluminium. De introductie maakt deel uit van de continue stappen die Nespresso zet naar circulariteit, het verder verminderen van afval en het maximale hergebruik van productmaterialen. Deze stap volgt na de introductie in maart van dit jaar van nieuwe, volledig recyclebare productverpakkingen voor koffiemachines, die gemaakt zijn van 95% gerecycled materiaal.

‘Wij dagen onszelf continu uit om de duurzaamheid en circulariteit van onze activiteiten te verbeteren, inclusief de manier waarop wij materialen inkopen, gebruiken en ook recyclen. De realisatie van 80% gerecycled aluminium in onze capsules is een belangrijke mijlpaal, waar wij in samenwerking met onze leveranciers hard aan hebben gewerkt om dit te realiseren”, aldus Jérôme Pérez, hoofd duurzaamheid bij Nespreso.

Aluminium is oneindig recyclebaar en is een van de meest gerecyclede materialen in de wereld. Gerecycled aluminium vereist minder energie om te produceren dan nieuw aluminium en is dus zeer geschikt voor gebruik in een circulair bedrijfsmodel. Aluminium beschermt daarnaast optimaal de versheid en de aroma’s van hoge kwaliteitskoffie en vormt een goede bescherming tegen zuurstof, licht en vochtigheid. Nespresso gebruikt om deze redenen altijd aluminium voor zijn capsules. Omdat de nieuwe capsules gemaakt zijn van een dunnere aluminiumfolie, bevatten zij 9,2% minder aluminium en zijn daardoor 8% lichter.

De Master Origin Colombia koffie bevat de eerste capsules die zijn gemaakt van 80% gerecycled aluminium. Deze werden in maart van dit jaar geïntroduceerd in geselecteerde landen en wordt vanaf juli dit jaar verder uitgerold in andere landen. Nespresso streeft ernaar om eind volgend jaar zijn volledig assortiment koffies te hebben gemaakt van 80% gerecycled aluminium.

De lancering van deze capsules volgt na de introductie in maart van dit jaar van nieuwe, volledig recyclebare verpakkingen voor koffiemachines, gemaakt van 95% gerecycled materiaal. Nespresso streeft ernaar om eind volgend jaar alle machines te verkopen in deze verpakking.

‘Deze nieuwe initiatieven brengen Nespresso een stap dichter bij het creëren van een meer circulair bedrijfsmodel. Wij zullen blijven werken aan het vergroten van het aandeel gerecycled aluminium in onze capsules en het verhogen van het recyclepercentage van onze gebruikte capsules. Dat laatste door recycling van gebruikte capsules zo eenvoudig mogelijk te maken voor onze klanten’, stelt Jérôme Pérez.

Vanwege de samenstelling van de aluminiumlegering die nodig is om de Nespresso capsules te produceren is 80% het huidige maximale percentage gerecycled aluminium van de capsules. Nespresso zoekt continu naar oplossingen waardoor dit percentage nog verder kan stijgen.

Stijgende recyclingpercentages

Nespresso heeft wereldwijd het recyclepercentage van zijn gebruikte capsules bereikt van 30% en blijft investeren om dit percentage verder te laten stijgen. Sinds 2014 heeft het bedrijf meer dan 185 miljoen Zwitserse Franken geïnvesteerd in haar wereldwijde recycleprogramma, dat bestaat uit onder andere meer dan 100.000 inzamelpunten in 53 landen. In Nederland is het recyclepercentage 26% en zijn er meer dan 7.000 inleverpunten. De recyclingzak kan worden ingeleverd bij een van de Nespresso Boutiques, bij meer dan 7.000 PostNL en DHL-afhaalpunten in Nederland door de capsules mee te geven aan de DHL en PostNL bezorger.

Jérôme Pérez: ‘Bij de recycling van onze capsules staat de medewerking van onze klanten centraal. Wij zijn onze klanten dan ook zeer erkentelijk voor hun enthousiasme om onze capsules te recyclen, waardoor we uiteindelijk dit recyclepercentage bereiken. Wij willen nu verder voortbouwen op deze mijlpaal door onze inspanningen om recycling onder de aandacht te brengen bij onze klanten te continueren. Met als uiteindelijke ambitie de recycling van al onze gebruikte capsules.”

De recycling van gebruikte capsules is een gezamenlijke inspanning. De stijging van het huidige recyclepercentage is afhankelijk van vier kernelementen:

Verder versterken van de communicatie naar klanten om de bekendheid van het recycleprogramma te vergroten en daarmee deelname door meer klanten te realiseren Samenwerking met lokale autoriteiten om de recycling van capsules te integreren in de bestaande, collectieve recycleprogramma’s Stijging van het aantal inzamelpunten Het toelaten van andere aanbieders van geportioneerde koffie in het recycleprogramma van Nespresso om de beschikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren van aluminium capsule recycling

“Deze initiatieven vormen een integraal onderdeel van de voortdurende inzet van Nespresso naar het verantwoordelijk gebruik van aluminium. Zoals in november 2018 al aangekondigd zullen wij blijven samenwerken met onze partners om aluminium te gebruiken dat voldoet aan de standaarden van het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) voor verantwoordelijk en duurzaam aluminium, of dit nu afkomstig is van bauxiet of van gerecycled materiaal”, aldus Jérôme Pérez.