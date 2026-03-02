Een belangrijke stap richting een circulaire textielketen: van in Nederland ingezameld post-consumer textiel zijn 800 nieuwe denim broeken geproduceerd, nu verkrijgbaar in geselecteerde winkels van Garcia. Deze jeans komt uit de inzamelcontainers van Sympany en is in de vestiging in Assen gesorteerd.

“Als deelnemer aan de Denim Deal zijn wij trots op onze rol in deze pilot, waarin de volledige keten samenwerkte om textiel-naar-textielrecycling in de praktijk te testen én te verbeteren.” – Wouter Reedijk – Manager Retail. “Dit resultaat laat zien wat we als keten samen kunnen realiseren.”

Pilot met opschalen als doel

Deze pilot was geen marketingactie of capsulecollectie. Het doel was om onder reële industriële omstandigheden te onderzoeken hoe Nederlands post-consumer textiel opnieuw kan worden ingezet in de Nederlandse denimproductie, in dit geval in Turkije. Daarvoor werd de volledige keten doorlopen: van inzameling en sortering tot vervezeling, spinnen, weven en productie.

In totaal leverde dit 800 circulaire spijkerbroeken op. In deze fase zijn de volumes bewust beperkt: het belangrijkste is dat de processen goed gaan en we met het team leren hoe dit het beste gedaan kan worden.

Rol van Sympany: hoogwaardige recycling

Sympany verzorgde het inzamelen en sorteren van het zogenaamde “post-consumer textiel” (in normale mensentaal: jeans die door inwoners in onze container wordt gedaan). Onze rol is een belangrijke: zonder goede inzameling en sortering is dit niet mogelijk.

Textiel dat inwoners in onze containers deponeren, wordt zorgvuldig gesorteerd. Het meeste (ongeveer 70%) wordt hergebruikt en gaat naar tweedehands winkels. Wat niet meer geschikt is voor hergebruik als kleding, kan (mits de vezelkwaliteit toereikend is) worden ingezet voor recycling.

Binnen deze pilot is een deel van dat materiaal verwerkt tot nieuwe vezels, waarna partners in de keten het omzetten in garen en denimstof. Zonder hoogwaardige sortering en inzicht in materiaalstromen is textiel-naar-textielrecycling niet mogelijk. Deze pilot laat zien hoe belangrijk het is dat inzameling en sortering goed georganiseerd zijn als fundament voor circulariteit.