Een breed Twents-Duits consortium zet een belangrijke stap richting de beschikbaarheid van waterstof in de regio. In Enschede ondertekent netwerkbedrijf Cogas vandaag een contract met de Duitse netbeheerder Thyssengas voor de aanleg van een aansluiting op het Duitse waterstofnetwerk, vlak bij de grens bij Nordhorn. Ook ondertekenen de betrokken partijen een gezamenlijke overeenkomst waarin zij zich verbinden aan de verdere ontwikkeling van een regionale waterstofinfrastructuur in Twente.

Met deze stap werken de partners concreet aan de komst van waterstof naar Twente. Daarmee versterken zij de positie van de regio als vooruitstrevend, innovatief en ondernemend.

Waterstof via bestaande leiding van Cogas

Het Duitse waterstofnetwerk is in aanleg en komt dicht langs de Nederlandse grens te liggen. Met het nieuwe aftakpunt ontstaat de mogelijkheid om deze leiding te koppelen aan een bestaande leiding van Cogas bij Denekamp. Deze leiding kan, na aanpassing, worden gebruikt om waterstof naar Twentse bedrijven te transporteren. Zo ontstaat een toekomstbestendige oplossing voor sectoren die hoge temperaturen nodig hebben in hun productieprocessen. Ook is waterstof belangrijk voor een robuust energiesysteem dat perspectief biedt om mee te groeien met de regio (zie ook: energievisie%20Overijssel). De aansluiting (aftakpunt) wordt naar verwachting eind 2027 opgeleverd.

Regionale samenwerking met grensverleggende kracht

De samenwerking is een initiatief van een breed Twents-Duits consortium, bestaande uit de gemeenten Enschede, Almelo, Hengelo en Oldenzaal, de Industrie und Handelskammer Nord Westfalen, Oost NL, TECH.LAND, H2HUB Twente, Twente Board, Energiestrategie Twente (RES Twente), Thyssengas, Cogas en de provincie Overijssel. De partners zien dit als een unieke kans om via de Duitse waterstofinfrastructuur een directe verbinding met Twente te realiseren.

Namens Oost NL tekende Freek Welling, directeur Investeren: “Met deze ontwikkeling brengen we waterstof in Oost-Nederland concreet dichter bij ondernemers en industrie. Samen met onze regionale en Duitse partners bouwen we aan een grensverleggende aanpak, onder meer via de Hydrogen Valley-aanvraag H2EART. Daarmee zetten we een belangrijke stap richting de verduurzaming van de industrie.”

Waarom deze stap nodig is

De industrie in Twente heeft duurzame alternatieven nodig voor aardgas, vooral voor productieprocessen met hoge temperaturen. Waterstof is hiervoor een van de weinige realistische opties. Door nu al een verbinding met het Duitse waterstofnetwerk te leggen, bereidt Twente zich voor op de energietransitie die de komende jaren verder versnelt.

Vervolgstappen

Het aftakpunt is een belangrijke eerste stap, maar voor een volledige waterstofvoorziening in Twente zijn meer stappen nodig. Met de symbolische ondertekening van vandaag verbinden de partners zich aan deze vervolgstappen, zodat waterstof ook daadwerkelijk Twentse ondernemers kan bereiken. Zij spreken af dat zij:

In 2026 een gezamenlijke verkenning afronden naar kansrijke gebieden in Twente die voor 2030 waterstof kunnen ontvangen.

Actief met ondernemers in gesprek gaan over de economische kansen van waterstof voor de Twentse maakindustrie, en onderzoeken wat zij nodig hebben om de vraag naar waterstof te ontwikkelen.

De financiële mogelijkheden verkennen voor de vervolgstappen en bepalen welke voorwaarden nodig zijn voor een investeringsbeslissing voor de regionale infrastructuur in 2027.

De samenwerking versterken met Nederlandse en Duitse buurregio’s en onderzoeken waar Europese kansen benut kunnen worden.

Gezamenlijk lobbyen voor (inter)nationaal beleid dat de overstap naar waterstof stimuleert, ook bij grensoverschrijdende projecten.

Voortbouwen op de uitvoeringsagenda van de energievisie en energieregio en de ontwikkeling van de regionale waterstofinfrastructuur versneld oppakken, met als doel de eerste daadwerkelijke afname van waterstof vóór 2030.

Ondertekening bij HyField

De ondertekening vond plaats bij HyField op Technology Base Twente in Enschede. Deze nieuwe test- en opleidingslocatie voor waterstof wordt ontwikkeld door Cogas en de Twente Safety Campus. Op deze veilige en afgesloten locatie kunnen straks hulpdiensten, netbeheerders, bedrijven en onderzoeksinstellingen realistisch testen, trainen en ervaring opdoen met waterstoftoepassingen.

HyField onderstreept de bredere ambitie van Twente om uit te groeien tot een toonaangevende waterstofregio, waarin infrastructuur, kennisontwikkeling en toepassing elkaar versterken. De planning is dat HyField rond de zomer in gebruik wordt genomen.