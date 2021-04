Nespresso presenteert duurzame koffiemachine

Duurzaam ondernemen is bij Nespresso altijd al prioriteit geweest. Nu wordt de volgende stap gezet met de introductie van de nieuwe Vertuo Next-machine. Zo is deze gemaakt van 54% gerecycled plastic. De verpakking bestaat uit maar liefst 99,5% gerecycled materiaal en deze is – net zoals het aluminium in de Nespresso-capsules – 100% te recyclen. Plastic compartimenten die gewoonlijk in een machineverpakking zitten zijn overbodig geworden. Voor deze machine is gekozen voor een milieuvriendelijk alternatief: voorgevormd papier. Naast de verpakking is ook de technologie aangepast. Om energieverspilling te voorkomen, heeft de Vertuo Next een geprogrammeerde eco-modus, deze laat de machine automatisch uitschakelen nadat deze 2 minuten niet is gebruikt. Geniet dankzij de Vertuo Next-machine van een heerlijk koffiemoment, welke goed is voor je smaakpapillen en voor de planeet.

Altijd in verbinding

Naast het verduurzamen van de machine heeft Nespresso ook aandacht geschonken aan nieuwe innovatieve functies. De Vertuo Next-machine verbindt met wifi en bluetooth en voert zo eigen software-updates uit, voor een ononderbroken gebruikerservaring.

Nespresso’s grootste koffie ooit

Geïnspireerd door ‘slow coffee’ brengt Nespresso voor het eerst, na 35 jaar ‘single serves’, een koffie op de markt om samen met je naasten te delen, de Carafe pour-over. Bijzonder aan deze karaf koffie, is de hoeveelheid koffie en de manier van het zetten. Het water loopt langzamer door de speciaal daarvoor ontwikkelde capsule heen, waardoor er een lange extractie tijd ontstaat en aroma’s nog sterker benadrukt worden. Met hetzelfde gemak bereid je nu zowel de perfecte espresso als een perfecte karaf koffie met de Vertuo Next-machine. De nieuwe Carafe pour-over style bestaat uit maar liefst 535ml pure kwaliteitskoffie.

De karaf is gemaakt van dubbelwandig glas en komt ook in een speciale set met een lepel, deksel en siliconenband om de karaf aan vast te houden. Het dubbelwandige glazen ontwerp houdt de koffie warm, waardoor je ultiem van je favoriete koffie kunt blijven genieten. Met het design van Konstantin Grcic is de karaf een genot om naar te kijken en om mee te schenken.

De blend van de Carafe-pour-over style bestaat uit een mix van Peruaanse en Colombiaanse gewassen Arabica bonen. Nespresso heeft deze bonen apart van elkaar gebrand om het kenmerkende karakter met geroosterde aroma’s en rokerige tonen, te ontwikkelen. Deze koffie zet je in de karaf set en is ontwikkeld om de ‘pour-over’ beleving na te bootsen. Deze zwarte koffie is compleet nieuw binnen het Vertuo segment en heeft een innovatief karakter. Voeg een beetje melk toe om de aroma’s wat zachter te maken.