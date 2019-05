Nespresso lanceert programma om koffieoogst in bedreigde gebieden te herstellen

Nespresso kondigt de lancering van Reviving Origins aan, een programma om de koffieoogst in bedreigde gebieden te herstellen. Via het AAA Sustainable Quality™ Programma werkt Nespresso samen met koffieboeren in gebieden die geteisterd zijn door conflicten, zeer moeilijke economische omstandigheden en natuurrampen.

In de komende vijf jaar investeert Nespresso 10 miljoen Zwitserse Frank (zo’n 8,8 miljoen euro) in een aantal geselecteerde landen, met als doel het plaatselijke economische klimaat te verbeteren. Het Reviving Origins-programma maakt deel uit van het overkoepelende duurzaamheidsprogramma ‘The Positive Cup’, waar Nespresso tussen 2014 en 2020 in totaal 500 miljoen Zwitserse Frank (441 miljoen euro) investeert.

Zeldzame koffies

De aankondiging valt samen met de lancering van twee nieuwe koffies uit Oost-Zimbabwe en Caquetá, Colombia. Deze hoogwaardige en zeldzame koffies zijn in de afgelopen decennia langzaam verdwenen en inmiddels vrijwel onbekend. Door de investeringen van Nespresso en de betrokkenheid van haar partners, kunnen koffieboeren in deze gebieden een duurzaam bestaan opbouwen, de lokale economie herstellen en hoognodige ontwikkelingen in de gemeenschappen op het platteland in gang zetten. De nieuwe koffies ‘TAMUKA mu ZIMBABWE’ en ‘ESPERANZA de COLOMBIA’ zijn vanaf volgende maand in 18 landen beschikbaar, waaronder Nederland waar de koffies vanaf 4 juni verkrijgbaar zijn.

Jean-Marc Duvoisin, CEO van Nespresso: “Dankzij het Reviving Origins programma kunnen we vergeten koffies terugbrengen, de economische ontwikkelingen stimuleren in gebieden waarin het lange tijd slecht is gegaan en consumenten laten kennismaken met nieuwe koffiesmaken.”

Zuid-Soedan inspiratie voor breder programma

Nespresso ontdekte de mogelijkheden van het weer tot leven brengen van een vergeten koffie toen het bedrijf zich in 2011 naar Zuid-Soedan ging. De limited-edition-koffie ‘SULUJA ti SOUTH SUDAN’ werd na olie het eerste significante exportproduct van Zuid-Soedan en zorgde daarmee voor een sterkere economische diversiteit in het jongste land ter wereld.

Op basis van die ervaring lanceerde Nespresso het AAA-programma in Zimbabwe en de regio Caquetá in Colombia – een gebied dat jarenlang door conflicten ontoegankelijk was. In 2018 maakte Nespresso bekend om de wederopbouw van de koffie-industrie in Puerto Rico te steunen, nadat orkanen Irma en Maria daar in 2017 zo’n 80% van de koffieplantages hadden verwoest.

TAMUKA mu ZIMBABWE

In de late jaren tachtig produceerden koffieboeren in Zimbabwe nog meer dan 15.000 ton koffie per jaar. Als gevolg van klimaatfactoren en economische instabiliteit in het land kwam productie vrijwel volledig tot stilstand. In 2017 lag het productieniveau onder de 500 ton. Samen met de wereldwijde non-profit-organisatie TechnoServe is Nespresso met de lokale koffiegemeenschap in Manicaland, een provincie in Oost-Zimbabwe, aan de slag gegaan om op een duurzame manier koffie te verbouwen. Met specialistische trainingen en nieuwe technieken zijn problemen rond het verwerken van koffie en het in stand houden van bossen aangepakt. Door deze investering konden de boeren een hoogwaardige Arabica die in een gelimiteerde oplage beschikbaar komt in 18 landen.

Economische kansen

“Dit project geeft niet alleen de beste koffie ter wereld terug aan koffieliefhebbers, maar het brengt ook economische kansen en mogelijkheden terug in de zwaar getroffen plattelandsgebieden in Zimbabwe,” zegt William Warshauer, voorzitter en CEO van TechnoServe. “Ons doel als non-profit-organisatie is het verminderen van armoede. Wij zijn heel blij dat we hierin een partner in Nespresso hebben gevonden, zodat we samen met de boeren van Zimbabwe kunnen bouwen aan een toekomst met meer kansen en meer welvaart.”

ESPERANZA de COLOMBIA

In Caquetá, Colombia leek koffie bijna verdwenen. Een conflict van 50 jaar zorgde dat vele boeren hun land verlieten. Nespresso werkt samen met de lokale boeren en de Colombian National Coffee Growers Federation voor de wederopbouw van de lokale koffie-industrie. Via het AAA Sustainable Quality™ Programma bieden agronomen training en expertise rond duurzame, moderne landbouwmethodes, kwaliteitsontwikkeling en waterbeheer.

Volgens de Colombian National Coffee Growers Federation heeft het programma een positieve sociale en economische impact in de regio. Het zorgt voor kansen en mogelijkheden voor de koffiegemeenschappen van San Vicente del Caguán and Florencia door de verbetering van hun koffie en de implementatie van duurzame agrarische technieken.

Het Nespresso AAA Sustainable Quality™ Programma

Binnen het Nespresso AAA Sustainable Quality™ Programma werkt Nespresso samen met koffieboeren. Het doel is om door directe relaties aan te gaan met de boeren te komen tot duurzame kwaliteit. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 boeren aangesloten bij het programma. Zij krijgen praktische ondersteuning van agronomen en leren intussen hoe ze hun bedrijf kunnen ontwikkelen en uitbouwen. Samen onderzoeken zij de beste landbouw- en bedrijfskundige methodes voor hun koffieplantage. Ze krijgen technische ondersteuning in landbouwtechnieken om de kwaliteit te waarborgen. Door hun deelname aan het AAA-programma kunnen boeren de kwaliteit van de koffie verbeteren, hun productiviteit verhogen en de sociale en duurzame omstandigheden verbeteren.

Vastgelegd door National Geographic

Nespresso heeft aan de wereldwijd bekende National Geographic-fotograaf Rena Effendi gevraagd om de impact van Reviving Origins in Zimbabwe en Colombia vast te leggen. Het resultaat is te zien tijdens een pop-up-tentoonstelling van augmented reality-fotografie in Londen en online op de website van National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/beyond-the-bean.

Rena Effendi reisde naar de koffieplantages en zegt daarover: “De kracht van menselijke geest blijft me verrassen. Deze boeren hebben verschrikkelijke tegenslagen overwonnen en ik zie dat ze nog altijd hoop hebben. Ze kijken uit naar de toekomst en alle kansen die koffie in hun leven gaat brengen.”