Nederlandse dunne film-machinefabrikant Kalpana Systems is uitgeroepen tot winnaar van de internationale innovatiewedstrijd georganiseerd door Rethinking Materials in samenwerking met Kraft Heinz. De barrièretechnologie van het bedrijf voor duurzame voedselverpakkingen versloeg meer dan 80 concurrenten uit 25 landen wereldwijd.

Duurzaamheidstransitie versnellen

In deze wedstrijd zoekt Kraft Heinz naar innovatieve oplossingen voor flexibele verpakkingen van plastic of papier, die een langere houdbaarheid en bescherming tegen zuurstof of vocht bieden. De winnende oplossing moet de verpakkingsindustrie helpen om de duurzaamheidstransitie te versnellen.

Na een zorgvuldig evaluatieproces bestaande uit verschillende fases kwam Kalpana Systems als winnaar naar voren. Het bedrijf wist de jury te imponeren met zijn toepassing van ‘spatial Atomic Layer Deposition (ALD)’ technologie voor de productie van barrièrefilms, die niet alleen die niet alleen voldoet aan eisen voor verlengde houdbaarheid, maar ook aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de sector.

Doorbraak met superspatial ALD-technologie

Spatial ALD-technologie maakt de productie mogelijk van ultradunne barrières van slechts enkele nanometers dik. Die bieden superieure bescherming tegen zuurstof en vocht, wat de houdbaarheid van producten verlengt en voedselbederf helpt voorkomen. Doordat de lagen slechts enkele atomen dik zijn, wordt het gebruik van het beschermingsmateriaal geminimaliseerd en blijft het basismateriaal recyclebaar. Hiermee maakt het gecompliceerde en kostbare stappen om barrières te verwijderen overbodig. En omdat spatial ALD werkt bij lage temperatuur en atmosferische druk, zijn er geen dure en complexe vacuümprocessen nodig zoals bij traditionele methodes. Dat maakt spatial ALD ideaal voor grootschalige verpakkingsproductie. Kalpana Systems’ gepatenteerde oplossing ‘superspatial ALD’ is de eerste die commerciële toepassing van de technologie mogelijk maakt, die hoge doorvoer biedt terwijl het voldoet aan industriële kwaliteitsstandaarden.

“Deze erkenning van industrieleiders zoals Kraft Heinz benadrukt de commerciële potentie van onze oplossing voor duurzame voedselverpakkingen,” aldus Sandra Wiegman, Lead Business Development bij Kalpana Systems. “Onze superspatial ALD-technologie zorgt voor optimale voedselbescherming met minimale milieu-impact – wat aantoont dat duurzaamheid en prestaties hand in hand kunnen gaan.”

Strategische partnerschapsmogelijkheid

Als onderdeel van hun prestatie zal Kalpana Systems begeleiding ontvangen van Kraft Heinz’s Global Innovation team op het gebied van strategie, toegang krijgen tot hun R&D-faciliteiten alsook mentoring bij technische opschalingsprocessen.

Linda Roman, Director of Packaging bij Kraft Heinz en North America R&D Fellow, merkte op: “Bij Kraft Heinz geloven we dat samenwerking essentieel is voor het bereiken van betekenisvolle impact, en we kijken er naar uit om feedback en inzichten te delen met Kalpana Systems, zodat we samen innovaties toepasbaar kunnen maken voor het productieproces. De passie, creativiteit en vindingrijkheid van Kalpana Systems vervullen me met optimisme voor een duurzamere toekomst voor voedselverpakkingen.”