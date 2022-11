De Nederlandse duurzame energie start-up Suncom Energy is erin geslaagd om de zonthermie technologie (CSP) waarvan de efficiëntie drie keer hoger is dan zonnecellen die direct elektriciteit opwekken, beschikbaar te maken voor kleinschaliger gebruik. Tot nu toe kon deze techniek alleen zeer grootschalig toegepast worden in centrales van honderden megawatt en gigantische investeringen. Bakkerijen, kassen, voedselverwerkingsfabrieken, zwembaden en wijken (stadsverwarming) krijgen hiermee toegang tot deze technologie. De Utrechtse start-up heeft recentelijk twee miljoen euro groeigeld opgehaald en is klaar om de eerste installaties te produceren.

De technologische doorbraak van Suncom maakt het toepassen van CSP nu ook mogelijk op kleinere schaal bij dezelfde hoge temperaturen. Met parabolische spiegels van slechts twee meter breed kan Suncom’s technologie dezelfde hoge temperaturen bereiken die nodig zijn voor veel warmtetoepassingen en het opwekken van elektriciteit. De ontwikkeling naar kleinere installaties voor veel lagere financiële lasten maakt CSP aantrekkelijk voor een veel bredere markt.

CSP is ontwikkeld om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast biedt het een betaalbaar alternatief tegen exploderende energietarieven. De technologie van Suncom maakt gebruik van parabolische spiegels met een breedte van slechts 2 meter, significant kleiner dan traditionele CSP-technologie. De crux zit ‘m in de speciale buis in het brandpunt van de spiegels, de zogenaamde receiver. Hierdoor wordt vloeistof gepompt, welke verhit wordt door de geconcentreerde zon. Door het speciale ontwerp van de receiver kunnen temperaturen tot wel 500 graden Celsius worden bereikt. De hete vloeistof kan tussentijds worden opgeslagen in een warmtebatterij. Oorspronkelijk ontwikkeld als schaalmodel door oprichter Henk Arntz op zijn eigen zolder, is de CSP-technologie van Suncom nu in staat goedkoop groene energie te leveren door de kracht van de zon meer dan 100 keer te vermenigvuldigen.

Suncom heeft dit jaar haar eerste twee patenten ontvangen en heeft een succesvolle demonstratie achter de rug op het Plataforma Solar de Almeria, het meest toonaangevende CSP-instituut in Spanje. De CSP-oplossing van het Utrechtse bedrijf biedt betaalbare duurzame warmte op elk moment van de dag voor een breed scala aan markten en toepassingen. De technologie kan ook 24 uur per dag groene elektriciteit leveren variërend van 60 kW­e tot 5 MW e en de energiekosten verlagen met wel 70%.

Wereldwijde interesse

Vanuit verschillende landen is er interesse in de technologie van Suncom, waaronder Nederland, Spanje en Zuid-Afrika. De interesse komt uit verschillende sectoren waaronder landbouwproductie, bakkerijen, de verwarming van zwembaden, stadsverwarming, waterontzilting, mijnbouw en de levering van elektriciteit in afgelegen gebieden. Suncom schat de totale potentiële markt voor haar CSP-technologie op ruim €1.000 miljard.

Oprichter en CEO van Suncom, Henk Arntz: “We zijn op een missie om bij te dragen aan het de-carboniseren van de energievoorziening van de wereld. We bieden een bron voor 24/7 duurzame warmte en energie. Daarnaast kunnen we een goede oplossing zijn voor de stijgende energieprijzen die zowel bedrijven als huishoudens onder druk zetten.”

Investeerder en betrokken vanaf het allereerste begin Leon Adegeest: “Suncom’s baanbrekende technologie heeft de potentie de energiemarkt om te gooien. Voor de hoognodige transitie van fossiele brandstoffen naar groene alternatieven is het product dat Suncom biedt, precies waar de wereld op wacht. Al helemaal wanneer de kosten lager zijn dan voor fossiele brandstoffen.”

Investeerder Maarten Noort van Northpool Holding: “De combinatie van deze zeer efficiënte methode voor het produceren van zonne-energie met kennis van de handel in energie en van het weer kan een stevige bijdrage leveren in het verminderen van fossiel brandstofverbruik. Northpool ziet de investering in Suncom dan ook als een ideale stap naar een groenere toekomst.”