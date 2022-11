De industriesector staat voor een enorme verduurzamingsuitdaging en kan niet zonder baanbrekende innovaties om die klus te klaren. TKI Energie en Industrie riep daarom de Industry Innovators Award in het leven, om veelbelovende startups in de spotlights te zetten. Ook dit jaar werd een jury- en publieksprijs uitgereikt. Suncom Energy sleepte beide awards in de wacht.

“We merken bij TKI Energie en Industrie meer en meer dat er radicale innovaties en doorbraak-technologieën nodig zijn om de klimaatambities voor 2050 te behalen”, zegt Rob Kreiter, directeur TKI Energie & Industrie. “We verwachten de aankomende jaren dan ook veel van bedrijven zoals de finalisten van vandaag, waar we steeds vaker mee samenwerken. Zij hebben de innovaties in handen die de verduurzaming van de industriesector verder brengen.”

Tijdens de ISPT-conference 2022, op dinsdag 8 november in Amersfoort, kregen drie finalisten van de Industry Innovators Award de kans om een pitch te geven. Ze hadden vier minuten de tijd om de vakjury én het publiek te overtuigen van hun potentiële gamechanger. De drie finalisten waren: Suncom Energy, Alucha Works en Energy21.

And the winner is…

De jury prees alle drie de finalisten, maar Suncom Energy sleepte uiteindelijk de award in de wacht. Ook het publiek koos voor de veelbelovende startup. Henk Arntz, oprichter en CEO: “Heel gaaf, we zijn hier echt blij mee. We hopen zo snel mogelijk de eerste zon-thermische energiecentrale van Nederland te bouwen en zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken. Er is enorm veel interesse vanuit veel verschillende bedrijven om hiermee aan de slag te gaan, van bakkerijen en limonadefabrieken tot sauna’s en stadsverwarming. En het goede nieuws is: daar hebben we een hele goede businesscase voor.”

Suncom Energy: Zon-thermische energiecentrale op kleine schaal

Je hebt ze vast weleens gezien op een foto of video: grote velden waar honderden parabolische spiegels opgesteld staan om zonlicht te concentreren en een vloeistof op te warmen, die de warmte ook vasthoudt. Deze vorm van energieopwekking wordt ook wel Concentrated Solar Power (CSP) genoemd en het neemt veel voordelen met zich mee. Volgens Suncom Energy, één van de finalisten van de Industry Innovators Award, is de technologie twee keer goedkoper dan zonnepanelen, vergt het drie keer minder land, zijn er uitsluitend niet-schaarse en recyclebare materialen voor nodig én beschikt het over inherente energieopslag.

Tot op heden bestaan deze zon-thermische centrales alleen op grotere schaal, maar Suncom Energy slaagde erin om ze ook op kleine schaal beschikbaar te maken. Daardoor kan Concentrated Solar Power ook ingezet worden voor stadsverwarming, glastuinbouw, in de chemiesector of zelfs bij de lokale bakker. Met andere woorden: met Concentrated Solar Power op kleine schaal maakt Suncom Energy de technologie op veel grótere schaal beschikbaar.

Vakjury

De vakjury van de Industry Innovators Award 2022 bestond uit drie juryleden: