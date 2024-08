De Arnhemse scale-up Wattsun heeft met de Wattsun Ventus een innovatief mobiel batterijsysteem op de markt gebracht. Een krachtig, compact systeem dat is ontworpen voor professionals en bedoeld is om het gat te vullen tussen draagbare batterijen en batterijcontainers — een segment waarin veel vraag bestaat, maar nauwelijks aanbod. De Ventus biedt professionals een mobiele, betrouwbare en krachtige energiebron op locatie, met meer capaciteit en vermogen dan bestaande mobiele oplossingen.

Coldplay en Boels werken al met Wattsun

Wattsun staat bekend om haar modulaire, stapelbare batterijsystemen, die door grote namen zoals de Britse band Coldplay en bouwbedrijf VolkerWessels worden gebruikt en te huur zijn bij Boels. Met de Ventus wordt deze succesvolle lijn verder uitgebreid. Door het grotere vermogen en de capaciteit in de compacte behuizing kan dit nieuwe batterijsysteem concurreren met grotere, vervuilende aggregaten. Het ontwerp van de Ventus is weer- en stootbestendig en dankzij de wielen en een hijsoog is het systeem makkelijk te verplaatsen.

Opwekken, opslaan en gebruiken

Het nieuwe batterijsysteem levert 5000 watt vermogen, 10.000 wattpiek en heeft een capaciteit van 15 kWh. Bovendien is het mogelijk om in combinatie met zonnepanelen stroom op te wekken, op te slaan en te gebruiken op locaties waar het stroomnet niet komt. Daardoor kunnen professionals ook op locaties waar het stroomnet niet komt zelfvoorzienend opereren en werken met zonne-energie. Bovendien is de Ventus in capaciteit uitbreidbaar door simpelweg meerdere Ventus-systemen aan elkaar te koppelen. Het nieuwe batterijsysteem is ook te gebruiken in combinatie met andere producten van Wattsun.

Voor wie?

De Ventus is net als de andere mobiele stroomoplossingen van Wattsun bedoeld voor alle professionals met een stroombehoefte op locatie. Denk hierbij aan bouwbedrijven, incidentenbestrijders, groenvoorzieners, evenementenorganisatoren en de filmwereld. In deze sectoren is vaak een serieuze stroombehoefte op locatie, maar tegelijkertijd ook de wens om mobiel en flexibel te blijven. Door een batterijsysteem te ontwikkelen dat groter is dan de draagbare systemen, maar kleiner dan batterijcontainters, vervult Wattsun een vurige wens vanuit de markt.

Nieuwe standaard

Eigenaar Koen Olieslagers gelooft dat mobiele, groene stroom overal de standaard wordt. “Onze engineers hebben hard gewerkt aan deze innovatie. We willen de wereld op een positieve manier veranderen met oplossingen die goed zijn voor de planeet, maar die vooral ook prettig zijn voor de professional. Met de Ventus zetten we de volgende stap in onze missie om duurzame energie mobiel en overal beschikbaar te maken. Bovendien stopt het hier niet voor ons. De komende jaren gaan we meer vernieuwende energieoplossingen op de markt brengen.”

Nederlandse innovatie

Compagnon Bart Hendriks noemt het uniek dat zijn bedrijf bijna alle productiestappen in Nederland uitvoert. “Van ontwerp, ontwikkeling en assemblage: alles gebeurt in of dicht bij huis. Hierbij werken we samen met regionale, Nederlandse partners. We ontwikkelen en assembleren op deze manier zo duurzaam mogelijk. Bovendien garandeert deze aanpak hoge kwaliteit en betrouwbaarheid en staan we dicht bij onze klanten. Daardoor kunnen we ze beter begrijpen, ondersteunen en zo de allerbeste oplossingen ontwikkelen.”

Foto: Eigenaren Koen Olieslagers (l) en Bart Hendriks