SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie, werkt samen met de Nederlandse scale-up Sprinkler Energy aan een innovatieve technologie die sprinklertanks gebruikt als energiebron. Deze samenwerking biedt bedrijven in verschillende industrieën een duurzame en kosteneffectieve oplossing om het gasverbruik drastisch te verminderen.

De technologie biedt een efficiënte en kosteneffectieve manier om distributiecentra en tuinbouw- en industriële locaties te verwarmen zonder afhankelijk te zijn van aardgas. Het systeem verbindt bestaande waterbronnen op locatie, zoals sprinklertanks, die meestal alleen worden ingeschakeld in geval van brand, met verschillende warmtepompen. Deze warmtepompen (lucht-water en water-water) gebruiken het water uit sprinklertanks als energiebron, waardoor gebouwen efficiënt en kosteneffectief kunnen worden verwarmd. Bedrijven kunnen op deze manier tot 100 procent besparen op hun jaarlijkse gasverbruik. SPIE Nederland en Sprinkler Energy gaan deze gepatenteerde technologie verder uitbreiden en op grotere schaal uitrollen.

Succesvolle pilot wint Energy Challenge

Sprinklertanks bevatten honderdduizenden liters water die normaal gesproken alleen worden gebruikt om branden te blussen. Richard de Vos, oprichter van Sprinkler Energy, legt uit hoe het idee voor dit gepatenteerde systeem in 2019 is ontstaan: “We realiseerden ons dat dit stilstaande water een enorm potentieel heeft als extra gratis energiebron. Een succesvolle pilotstudie in het distributiecentrum van AS Watson, het moederbedrijf van Kruidvat, bewees dat het systeem significante energiebesparingen kon realiseren, met een vermindering van het gasverbruik tot 60% op de Kruidvat-locatie in Heteren. Dit resultaat leverde ons niet alleen de Energy Challenge award van de provincie Gelderland op; het onderstreept ook de kracht en het potentieel van deze technologie”.