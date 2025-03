RWE heeft een van de grootste Nederlandse batterijopslagsystemen in Nederland in bedrijf gesteld bij haar energiecentrale in Eemshaven. Met een totale capaciteit van 35 megawatt (MW) en een opslagcapaciteit van 41 megawattuur (MWh) zal de batterij worden gebruikt om de balans tussen vraag en aanbod in het Nederlandse elektriciteitsnet te behouden.

Marinus Tabak, COO van RWE Generation en RWE Country Chair voor Nederland, en Henk Emmens, gedeputeerde Provincie Groningen, activeerden de batterij tijdens een feestelijke bijeenkomst in Eemshaven. Het systeem, dat in februari op het net werd aangesloten, bestaat uit 110 lithium-ijzerfosfaat batterijrekken en omvat ongeveer 26 kilometer bekabeling.

Marinus: “De ingebruikname van de eerste RWE-batterij in Nederland hier in Eemshaven is een belangrijke volgende stap in onze activiteiten om het energiesysteem in Nederland te verbeteren en onze opslagcapaciteit voor groene energie uit te breiden. We zijn blij met de voortgang die we daarin boeken. We blijven ook werken aan nieuwe projecten die bijdragen aan de energietransitie in Nederland en daarbuiten, Eemshaven is het energieknooppunt van Noord-Nederland en we dragen er graag aan bij om dat voor de toekomst te versterken.”

Bij de energiecentrale van RWE in Moerdijk loopt de inbedrijfstelling van haar ultrasnelle synthetische inertiebatterij energieopslagsysteem op schema. Met een geïnstalleerde capaciteit van 7,5 MW en een opslagcapaciteit van 11 MWh is deze batterij een van de eerste in zijn soort op het vasteland van Europa om een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnet te garanderen. Daarbij wordt van een zeer innovatieve technologie gebruik gemaakt.

Beide batterijsystemen maken deel uit van de systeemintegratieoplossingen die onderdeel zijn van OranjeWind, het Nederlandse offshore windproject dat RWE samen met haar partner TotalEnergies ontwikkelt. OranjeWind zal nieuwe manieren creëren om de fluctuerende productie van hernieuwbare energie uit wind en zon in het Nederlandse energiesysteem te integreren via elektrolysers, slimme laadstations voor elektrische voertuigen, elektrische boilers en batterijopslagsystemen.

Als drijvende kracht achter de energietransitie ontwikkelt, bouwt en exploiteert RWE batterijopslagsystemen in de VS, Europa en Australië. Het bedrijf exploiteert momenteel batterijopslagsystemen met een totale capaciteit van ongeveer 1,2 gigawatt (GW). RWE werkt er hard aan om haar batterijopslagcapaciteiten aanzienlijk uit te breiden als integraal onderdeel van haar groeistrategie. Naast het project in Moerdijk heeft het bedrijf momenteel meer dan 2 GW aan opslagcapaciteit in aanbouw in de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk.