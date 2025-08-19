Nieuwe smaken kruidnoten verzinnen lijkt inmiddels een nationale sport. Van karamel-zeezout tot tiramisu en van pindakaas tot luxe truffel: je kunt het zo gek niet bedenken of er is een variant van. Waar het bijna niet meer mogelijk is om Nederlanders te verrassen met kruidnoten, komt The Flower Farm, met een feestelijke primeur: de allereerst palmolievrije kruidnoten van Nederland. Ze smaken net als elke andere kruidnoot: knapperig, zoet en kruidig. Maar er is één groot verschil: ze hebben geen negatieve impact op het regenwoud. De kruidnoten liggen vanaf 25 augustus in de schappen, ruim op tijd voor pakjesavond.

Wist je dat we in de weken voor 5 december met z’n allen tientallen miljoenen kruidnoten wegknabbelen? Dat komt neer op meer dan een halve kilo per Nederlander!

Maar wist je ook dat in nagenoeg alle kruidnoten nog altijd palmolie zit? Een ingrediënt dat in verband wordt gebracht met de ontbossing van regenwoud in onder andere Indonesië en Maleisië. “Kruidnootjes horen natuurlijk bij de Sinterklaastijd. Maar wij eten ze het liefst zonder ook meteen een hap te nemen van het regenwoud. Daarom komen we met een primeur: feestelijke kruidnoten, zonder de negatieve impact op het regenwoud, maar mét dezelfde vertrouwde smaak.” zegt Arjen van Strien, CEO van The Flower Farm.

Ruim op tijd, maar nooit te vroeg

Tussen 25 en 29 augustus verschijnen deze kruidnoten in de schappen – nog in de zomer(vakantie) en 15 weken voor pakjesavond. Arjen: “Ja, dat is vroeg, hè? In augustus. Als er íets is wat Nederlanders verbindt, is het wel onze collectieve verontwaardiging als de kruidnoten (veel) te vroeg in de winkel liggen. Maar als het aan ons ligt, is het nooit te vroeg voor het regenwoud. Daarom zijn we trots dat we als allereerste in Nederland een écht palmolievrije kruidnoot naar de supermarkt brengen.”

Feestelijk nootje – in alle opzichten

Met deze introductie wil The Flower Farm laten zien dat snacken – voor of tijdens de feestdagen – niet ten koste hoeft te gaan van de natuur. Net als bij hun margarine en broodbeleg zijn ook de nieuwe kruidnoten gemaakt met een alternatief waarvoor niet wordt ontbost. De kruidnoten zijn vanaf week 35 exclusief verkrijgbaar bij PLUS, Dekamarkt en in zes Albert Heijn-winkels verspreid door Nederland. Daarnaast zijn ze ook vanaf 25 augustus online beschikbaar via www.theflowerfarm.nl/producten/kruidnoten-zonder-palmolie.