Nederlandse Jalila Essaïdi wint 200.000 dollar in finale Chivas Venture met kleding van koeienmest

Gisteravond sleepte de Nederlandse Jalila Essaïdi 200.000 dollar aan funding binnen met haar social enterprise Mestic: kleding van koeienmest. Dat is in Amsterdam bekendgemaakt tijdens de vierde editie van Chivas Venture, een internationale competitie voor social entrepreneurs geïnitieerd door whiskymerk Chivas Regal. Tijdens een zinderende finale op The Next Web Conference overtuigde Jalila Essaïdi de vierkoppige vakjury van Mestics potentie om wereldwijd impact te maken met haar concept om koeienmest om te zetten in textiel. Hiermee liet Essaïdi 25 andere finalisten en hun social start-ups achter zich. Met behulp van de funding wil ze nog dit jaar een scale-up realiseren.

Mest als basis voor een nieuwe economie. Dat is de visie die Jalila heeft met Mestic, de eerste methode die cellulose uit koeienmest omzet in duurzame materialen zoals textiel. Onder het motto ‘We want to create a world where people give a shit about the planet’, wil Jalila Essaïdi van Mestic de wereld op grote schaal veranderen door op een groenere en eerlijkere manier kleding te produceren. Essaïdi pakt hiermee zowel de bio- als mode-industrie aan; twee industrieën die allebei een enorme invloed hebben op onze natuurlijke omgeving: de aarde, het water en de lucht.

Essaïdi reageert na afloop van de finale: ‘Ik ben overdonderd, echt fantastisch. Ik heb hier heel hard op gehoopt en vooral keihard voor gewerkt, maar dit had ik nooit durven dromen. Als runner-up in de Chivas Venture finale en door het binnenslepen van 200.000 dollar kan ik een scale-up op heel korte termijn, hopelijk nog dit jaar, realiseren. Uiteindelijk is onze ambitie om een eerste fabriek te openen en op grote schaal mest te verwerken tot cellulose.’ Jalila blikt terug op een mooie periode: ‘Het Chivas-avontuur was een intensief, maar vooral leerzaam proces. Wat het me vooral heeft geleerd? Dat ik mij door niets en niemand tegen moet laten houden, en er gewoon voor te gaan.’

Will.i.am beoordeelt top vijf finalisten

De vakjury – bestaande uit Will.i.am (oprichter en CEO van I.AM.PLUS), Alexandre Ricard (CEO van Pernod Ricard, moederbedrijf van Chivas Regal), Sheila Herrling (Senior Follow bij The Beeck Center for Social Impact + Innovation) en Kresse Wesling (mede-oprichter van duurzaam luxemerk Elvis & Kresse) – beoordeelde gisteravond de top vijf finalisten. Aan de hand van meerdere criteria, waaronder de potentie om social impact te creëren en de schaalbaarheid van de onderneming, won Jalila de tweede plaats. Cemal Ezel van Brits koffiebedrijf Change Please werd verkozen tot winnaar, hij won 350.000 dollar aan funding voor zijn bedrijf dat daklozen ondersteunt door hen op te leiden tot baristas. Naast Change Please en Mestic wisten de andere drie finalisten ook funding binnen te slepen: BraiBook uit Spanje (100.000 dollar en een extra 50.000 dollar voor het winnen van de People’s Choice Award), The Picha Project uit Maleisië (50.000 dollar) en change: WATER Labs uit de Verenigde Staten (50.000 dollar).

V.l.n.r.: The Pitcha Project (Maleisië), change: WATER Labs (VS), BraiBook (Spanje), Kresse Wesling, Mestic (Nederland), Sheila Herrling, Change Please (UK), Alexandre Ricard, host Richard Ayoade en Will.i.am

‘Social entrepreneurs zijn supersterren van morgen’