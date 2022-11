2.000 impact makers uit 42 landen van over de hele wereld kwamen op woensdag 15 november, verspreid over de dag, naar de Fokker Terminal in Den Haag voor de zevende editie van ImpactFest. De aandacht voor innovatief en duurzaam ondernemerschap blijkt daarmee groter dan ooit: nooit eerder waren er zoveel bezoekers om hun oplossingen te presenteren, te pitchen voor investeerders, ervaringen uit te wisselen en kennis op doen.

Het was een afwisselend programma waaraan vooraanstaande organisaties meewerkten. Op het hoofdpodium stonden uiteenlopende sprekers, zoals Geertje Zeegers van Too Good to Go, Carol Gribnau van Stichting DOEN, Rowan Barnett van Google, Geert van de Veer van Caring Farmers en Berend Potjer, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Er pitchten ook diverse impact investeerders, zoals Draper Richard Kaplan Foundation, Business Angels Netwerken Nederland en 4impact. Verder bestond het programma uit meetups en rondetafelgesprekken gehost door o.a. Patagonia, Oxfam Novib en Rabobank.

Impact bedrijven wereldwijd 2.3 miljard dollar waard

Dealroom presenteerde samen met ImpactCity het rapport “Impact Startups 2022”. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de investeringen en banen in de impact sector. Uit het rapport blijkt dat impact bedrijven wereldwijd inmiddels meer dan 2.3 miljard dollar waard zijn. Het aantal investeringen in impact bedrijven blijft groeien: in 2022 is er nog niet zoveel geïnvesteerd als in het recordjaar 2021, maar de bedragen van het volledige kalenderjaar 2020 worden nu al overschreden. De provincie Zuid-Holland heeft vergeleken met andere provincies in Nederland de hoogste concentratie banen bij impact startups.

Sociale ondernemingen blijken veerkrachtig

Op ImpactFest werd de European Social Enterprise Monitor (ESEM) gelanceerd. Het ESEM-rapport 2021-2022 is het resultaat van Europees onderzoek naar sociaal ondernemerschap in 21 landen. Er blijkt veel behoefte aan dit rapport, omdat over sociale ondernemingen nog weinig data beschikbaar zijn.

Uit het onderzoek blijkt hoe veerkrachtig sociale ondernemingen zijn: 44% van de sociale ondernemingen heeft hogere inkomsten en meer personeel in dienst ondanks de COVID-19-crisis. Daarnaast bestaan managementteams van sociale ondernemingen gemiddeld voor 56% uit vrouwen en 38% van de sociale ondernemingen heeft mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Lees hier meer over het onderzoek.

Drie startups in in de gaten te houden

Tijdens de opening van ImpactFest werden de winnaars bekendgemaakt van de Haagse Vernieuwers challenge. Deze daagt start-ups en scaleups uit om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Met winnaars uit voorgaande edities zoals Naïf Care, Seepje en North Sea Farmers is de Haagse Vernieuwers inmiddels een gevestigde challenge in Den Haag. De winnaars van 2022 zijn Weco (elektriciteitproductie met behulp van de oceaan), Beesage (datagestuurde bijenteelt) en Reprex (betrouwbare big data).

Spannende strijd tussen startups in de boksring

ImpactFest werd afgesloten met de Europese finale van de Get in The Ring Impact Competitie. De competitie, opgezet door Unknown Group en ImpactCity, kent zes nationale finales waaruit de 20 winnaars met elkaar de strijd aangaan tijdens de Europese finale in Den Haag.

Uit deze 20 startups werden gisteren vier startups gekozen die het tegen elkaar mochten opnemen tijdens de grote finale op ImpactFest. De vier finalisten Sibö, CyanoCapture, CELLUGY en Aquacycl gingen in een afgeladen Fokker Terminal de verbale strijd tegen elkaar aan in en echte boksring. Na een spannende battle kwamen CyanoCapture en Aquacycl als winnaars uit de strijd.

Over ImpactCity en ImpactFest

ImpactCity is één van Europa’s leidende ecosystemen voor organisaties die ‘doing good and doing business’ combineren. Met ImpactCity faciliteert de Gemeente Den Haag ondernemers en andere impactmakers met innovatieve oplossingen bij het starten en opschalen van hun bedrijf.

ImpactFest is in 2016 gestart als een jaarlijks event waar het ecosysteem van ImpactCity elkaar kan ontmoeten in een ongedwongen festivalsfeer. Het is uitgegroeid tot een internationaal “must-attend” evenement in de wereld van impact.

Initiatiefnemer ImpactCity organiseert het event samen met de Gemeente Den Haag, Unknown Group en KplusV. ImpactFest wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, Rabobank, Stichting Doen en Oxfam Novib en vindt plaats in de Fokker Terminal.