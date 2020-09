Nederlandse FinCo Fuel en African Clean Energy starten driejarige samenwerking

De Nederlandse FinCo Fuel Group is een driejarige samenwerking gestart met African Clean Energy (ACE) rondom hun smart kooktoestel ACE One. De samenwerking komt voort uit de doelstelling van FinCo Fuel om de eigen bedrijfsactiviteiten CO2-neutraal te maken. FinCo Fuel investeert zowel middelen als kennis in ACE. Tevens werken de twee partijen samen om de resultaten van de ACE One beter meetbaar te maken, waardoor meer partners bij het project betrokken kunnen worden.

Meer dan reduceren

Om binnen enkele jaren volledig CO2-neutraal te opereren, heeft FinCo Fuel al meerdere CO2-reducerende maatregelen en projecten opgestart, maar niet alle operationele uitstoot is te vermijden. De zoektocht naar geschikte CO2-offsets om de resterende uitstoot te compenseren, leidde FinCo Fuel naar de ACE One van ACE. ACE creëert met dit kooktoestel grote impact op CO2-reductie door middel van een eenvoudige maar makkelijk schaalbare en breed toepasbare techniek.

Over de ACE One

Met de ACE One ontwikkelde ACE een innovatief hybride kooktoestel dat zonne-energie combineert met een vuuroven. Zo ontstaat een optimale verbranding die uitstoot reduceert en geschikt is voor een grote diversiteit aan hernieuwbare brandstoffen, zoals afvalhout en overblijfselen van de oogst. Tevens voedt het apparaat een LED lamp en laadt hij telefoons op. Door de optimale verbranding is koken met de ACE One ook nog eens veel minder schadelijk dan koken op open vuur. Hiermee geeft ACE miljoenen mensen in Afrika en Azië die normaal op open vuur hun eten bereiden, potentieel toegang tot zowel een schoner en efficiënter kooktoestel als tot zonne-energie en licht. Dat maakt de CO2-reductie tegelijkertijd een investering in de verbetering van het welzijn van de gebruikers.

Impact verhogen

De gerealiseerde CO2-reductie met de ACE One ten opzichte van koken op open vuur ligt per kooktoestel naar schatting op minimaal 2 ton per jaar.

“Als FinCo Fuel waren we op zoek naar niet zomaar een manier om CO2-reducties in te kopen. We wilden onze reducties ook aan het werk zetten. Met het budget van de CO2-offsets die we van ACE afnemen, creëren we een maximale impact door het verhogen van de inzet van de kooktoestellen” – FinCo Fuel directeur renewables Kirsten Barnhoorn.

Het doel is om binnen de termijn van de samenwerking een methodologie te ontwikkelen die ACE in staat stelt om op een transparante, traceerbare en met data onderbouwde manier de inzet van kooktoestellen – inclusief het gebruik van duurzame pellets – te waarderen in CO2-offsets. Barnhoorn: “Deze data wordt vervolgens ingezet om nieuwe partners aan te trekken voor de afname van de overige CO2-credits en zo de impact nog verder te vergroten”.