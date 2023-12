Nederlandse marktleider Volta Energy versterkt zijn positie in de transitie naar meer duurzame mobiele energievoorzieningen. Hun sterk groeiende technologische voorsprong, gecombineerd met een financieringsfaciliteit van Rabobank, stelt de scale-up in staat om de verhuurvloot in 2024 te verdrievoudigen en milieuvriendelijkere energieopties aan te bieden. De integratie van bio-methanol fuel cells in de zon-aggregaten markeert opnieuw een belangrijke stap vooruit in mobiele energieoplossingen.

De energiemarkt en strengere bouwregels vragen om milieuvriendelijke alternatieven. De nieuwste innovatie van Volta Energy is de methanol fuel cell met bio-methanol. Hiermee wordt CO2-neutraal energie opgewekt. Met als businessmodel Energy as a Service (EaaS) ontzorgt Volta Energy bedrijven op dit vlak. Hierdoor kunnen zij blijven doen waar ze goed in zijn, maar dan duurzamer, efficiënter en tegen een concurrerend tarief.

Op dit moment werkt Volta Energy onder andere aan de inzet van een methanol brandstofcel, om de bio-dieselaggregaten te vervangen. In hun zoektocht naar duurzamere alternatieven heeft Volta Energy zich laten inspireren door de scheepvaartindustrie, waar methanol al vaker wordt ingezet als alternatief voor diesel. Deze nieuwe brandstofcel hoeft alleen ingeschakeld te worden als de batterij leeg is en functioneert dus ook bij slecht weer en in de winter als er minder zon schijnt. Deze milieuvriendelijke brandstofcellen zijn niet alleen beter voor de omgeving dan oude dieselaggregaten, maar vergen ook minder onderhoud, zijn geluidloos, stikstofvrij en bezorgen geen geuroverlast. Zo worden er momenteel een camerabeveiligingssysteem en verkeerssystemen van stroom voorzien met een Volta aggregaat, waarin een methanol fuel cell is geïnstalleerd.

Medeoprichter Roel Bleumer: “Innovatie staat centraal in alles wat we doen bij Volta Energy, met als doel de meest duurzame zon-aggregaat op de markt te ontwikkelen. Het is onze missie om elke bouwplaats in Nederland te voorzien van een Volta. Binnen drie jaar willen we met Volta Energy volledig CO2-neutraal zijn en alle back-ups in de aggregaten hebben voorzien van een duurzamer alternatief. Bij Volta zal de klant nauwelijks merken dat we zijn overgestapt op fuel cells in plaats van dieselgeneratoren, omdat dit van buitenaf niet zichtbaar is. We hebben bewust gekozen voor deze aanpak om de overstap naar duurzame technologieën zo soepel mogelijk te maken voor onze klanten. Ze steken gewoon hun stekker in ons stopcontact en het werkt direct. Groei in andere landen staat daarnaast ook hoog op de agenda, beginnend met Duitsland”.

Financieringsfaciliteit Rabobank maakt CO2-neutraliteit mogelijk

Ooit begonnen door twee broers in de schuur van hun ouders is Volta Energy, na deelname aan tv-programma Dragons’ Den, momenteel uitgegroeid tot een verhuurvloot van ruim 200 aggregaten. De financieringsfaciliteit van 12,5 miljoen euro van de Rabobank zal worden ingezet voor de bouw van nieuwe aggregaten, waardoor in 2024 ruim 400 nieuwe aggregaten kunnen worden geproduceerd. Minimaal 160 exemplaren worden uitgerust met de duurzame back-up, methanol fuel cells. Fuel cell technologie staat nog in de kinderschoenen en is volop in ontwikkeling. Voor het produceren van nieuwe aggregaten en coördineren van de verhuur verwacht de scale-up dertig nieuwe medewerkers aan te trekken.

Wouter van Workum, accountmanager Rabobank: “Als Rabobank stapten wij vol vertrouwen in dit snelgroeiende bedrijf, dat een concrete bijdrage levert aan de energietransitie. In een tijd waarin duurzaamheid de koers bepaalt zien wij Volta Energy als koploper op dit onderdeel. Door het continu innoveren en professionaliseren van de bedrijfsvoering zijn ze klaar voor de groeiende vraag, en als bank zijnde zijn wij trots dat we hier aan kunnen bijdragen”.