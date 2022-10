De Air France-KLM Group (AF-KLM) en Neste hebben aangekondigd hun bestaande samenwerking uit te breiden met een nieuw strategisch partnerschap. Vanaf volgend jaar en tot 2030 zal Neste meer dan 1.000.000 ton (ongeveer 1,26 miljard liter) Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ aan AF-KLM leveren. Deze SAF-overeenkomst is één van de grootste in zijn soort in de luchtvaartindustrie.

De Air France-KLM Group zet zich volledig in om haar impact op het milieu te verminderen en wil haar CO 2 -uitstoot per passagier/km tegen 2030 met 30% verminderen ten opzichte van 2019 – een doelstelling die is ingediend bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Het decarboniseringstraject omvat de integratie van 10% SAF tegen 2030, naast vlootvernieuwing en eco-piloting. Het contract met Neste, dat deel uitmaakt van een eerste reeks langlopende leveringsovereenkomsten, vormt een verdere stap van AF-KLM naar de doelstelling om 10% SAF te integreren, te bereiken.

“Neste zet zich volledig in om de luchtvaartindustrie te helpen haar doelstelling van ‘net-zero’ koolstofuitstoot in 2050 te bereiken, en duurzame vliegtuigbrandstof speelt daarbij een centrale rol. De aankondiging van vandaag, die een belangrijke volgende stap markeert in onze samenwerking met de Air France-KLM Group, onderstreept hoe wij bedrijven blijven helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Neste helpt klanten om tegen 2030 jaarlijks minstens 20 miljoen ton CO 2 e minder uit te stoten door het gebruiken van onze hernieuwbare en circulaire oplossingen”, zegt Matti Lehmus, President en CEO van Neste.

“Dit historische partnership met Neste is een belangrijke en concrete stap naar het decarboniseren van onze activiteiten. Het contract weerspiegelt onze lange termijn betrokkenheid bij het ontwikkelen van de wereldwijde SAF productiecapaciteit, iets waar de gehele industrie van kan profiteren”, zei Fatima Gloria de Soussa, Director Sustainability, Air France-KLM Group.

De overeenkomst bouwt voort op de SAF-leveringen aan de Air France-KLM Group die in 2019 zijn gestart, maar de twee bedrijven werken al meerdere jaren samen. KLM was een van de eerste luchtvaartmaatschappijen die Neste MY Sustainable Aviation Fuel gebruikte.

“Als ’s werelds grootste producent van SAF helpen wij de luchtvaartindustrie vandaag al te werken aan een duurzamere toekomst. Deze langdurige samenwerking met Air France-KLM laat zien hoe wij op een aantal gebieden samenwerken. Tegen eind volgend jaar zal Neste een jaarlijkse SAF-productiecapaciteit hebben van 1,5 miljoen ton, klaar om de Air France-KLM Group en andere luchtvaartmaatschappijen in Europa en over de hele wereld te ondersteunen,” aldus Thorsten Lange, Executive Vice President Renewable Aviation bij Neste.

Neste MY Sustainable Aviation FuelTM is een oplossing die vandaag beschikbaar is. Als directe bruikbare (‘drop-in’) brandstof kan het worden gebruikt in bestaande vliegtuigmotoren en brandstofinfrastructuur op luchthavens, zonder dat er nieuwe investeringen nodig zijn. Neste MY SAF wordt voor 100% geproduceerd uit hernieuwbare afval- en reststoffen, zoals gebruikt frituurvet en dierlijk vetafval.

*) Berekend met beproefde LCA-methodologieën voor levenscyclusanalyse, waaronder de CORSIA-methodologie.