In september vorig jaar ondertekende jeanskledingmerk Garcia, samen met andere koplopers in de denimindustrie, de Green Deal on Circular Denim. De ondertekenaars van de deal beloofden bij te dragen aan een meer circulaire economie door zich te verplichten meer Post Consumer Recycled (PCR) materialen te gebruiken in hun jeanscollecties. In maart introduceert Garcia de campagne ‘Our Most Sustainable Jeans, So Far…’ (OMSJ); een collectie jeans gemaakt van een combinatie van 20% PCR-katoen en 78% biologisch katoen en 2% elastaan.

Momenteel wordt 1% van de gerecyclede materialen na consumptie gebruikt om nieuwe kleding te maken – gewoonlijk wordt vooral pre-consumer materiaal gebruikt (bijvoorbeeld schroot van fabrieken). Door de focus te verleggen naar PCR-katoen, krijgt materiaal dat anders op de vuilnisbelt zou belanden een nieuw leven en hoeft er minder nieuw katoen te worden verbouwd, waardoor de druk op de hulpbronnen van de aarde wordt verminderd.

Our Most Sustainable Jeans, So Far….’ zijn ontworpen na een grondige analyse van Garcia’s jeansassortiment in zowel de mannen- als de vrouwencategorie. Elke jeans heeft zes duurzame kenmerken, met name het gebruik van PCR-katoen en biologisch katoen, maar ook in de details. Zo zijn de zakken van elke jeans gemaakt van 50% gerecycled polyester dat afkomstig is van PET-plastic flessen, terwijl het garen van de bovenstiksels 30% gerecycled polyester en 70% organisch katoen bevat. Metalen klinknagels zijn vervangen door bartacksteken en de traditionele achterflap is gelaserd in een poging om materiaal te besparen.

EIM-score

Verder hebben de jeans in deze collectie allemaal een EIM Score (Environmental Impact Measuring) gekregen, een systeem dat de wasimpact van een bepaalde jeans meet op basis van het gebruikte water, energie en chemicaliën, en de kosten van menselijke arbeid. Hoe lager de score, hoe schoner de jeans. Alle jeans in Garcia’s OMSJ-collectie hebben een “lage impact”-score.

De weg naar een schonere mode-industrie is lang, maar Garcia is enthousiast en gemotiveerd voor de veranderingen die al zijn doorgevoerd en voor wat er nog komen gaat.

Over Garcia

Een enorm hart voor mode en denim: dat is de kracht van het internationale familiebedrijf GARCIA. Het merk is ontstaan in 1972 in Urbania, Italië. Maurizio en Isabella Garcia fabriceerden jeans in een kleine fabriek in de buurt van de zogenaamde Italiaanse Denim Vallei. Een paar jaar later werd het merk overgenomen door vrienden en zakenrelaties van het echtpaar: een Nederlandse familie.

Met verkooppunten in 27 landen en meer dan duizend werknemers in Europa heeft het merk zijn sporen verdiend in de mode-industrie. De combinatie van pure, Italiaanse passie met echt Nederlands ondernemerschap maakt GARCIA nog steeds tot een onmiskenbaar sterk merk.