Stephan Stokkermans van Grand Hotel Huis ter Duin is uitgeroepen tot winnaar van de EHMA Sustainability Award— in een jaar waarin zowel het aantal als de kwaliteit van duurzaamheidsinitiatieven in heel Europa aanzienlijk is toegenomen.

De prijs werd uitgereikt tijdens het galadiner van de EHMA (European Hotel Managers Association) in The Savoy in Londen door Christoph Steindorf en Panagiotis (Panos) Almyrantis. De prijs erkent projecten die niet alleen ambitie tonen, maar ook een meetbare en aantoonbare impact hebben.

Wat Grand Hotel Huis ter Duin onderscheidde, was het onafhankelijk ontwikkelde model “Responsible Luxury”, dat van de grond af aan is opgebouwd en volledig in de hele organisatie is geïntegreerd. Het project maakte indruk op de jury met zijn sterke, datagedreven aanpak, waarbij duidelijke KPI’s, transparante rapportage en onafhankelijk geverifieerde resultaten werden gecombineerd – een krachtig antwoord op de groeiende behoefte aan geloofwaardigheid op het gebied van duurzaamheid.

Het behalen van een recyclingpercentage van 100% voor belangrijke afvalstromen, ondersteund door circulaire systemen en nul afvalstorting, in combinatie met een transitie naar 100% Nederlandse windenergie en warmtepomptechnologie, toont een langetermijnverbintenis aan om de milieubelasting aan de bron te verminderen.

Naast de operationele aspecten brengt het initiatief duurzaamheid tot leven voor de gasten. Door middel van praktische ervaringen, zoals samenwerkingen met kustreinigingsorganisaties, worden bezoekers actief betrokken en wordt verantwoord gedrag omgezet in betekenisvolle en memorabele momenten.

Het hotel speelt ook een duidelijke rol als beheerder van de natuurlijke omgeving en draagt ​​bij aan de bescherming van lokale ecosystemen en biodiversiteit, met name langs de kust.

De afstemming van het project op United Nations Office for Sustainable Development (UNOSD) Goals versterkt de alomvattende strategie, die bedrijfsprestaties, gastervaring en milieuverantwoordelijkheid met elkaar verbindt.

Diversey: “Wij feliciteren Stephan Stokkermans en het team van Grand Hotel Huis ter Duin van harte met het winnen van de EHMA – European Hotel Managers Association Sustainability Award van Diversey. Hun inzet om duurzaamheid in de dagelijkse bedrijfsvoering te integreren, zet een sterke standaard voor de branche.”

“Deze erkenning is een belangrijke mijlpaal voor ons hele team. Het weerspiegelt niet alleen de vooruitgang die we hebben geboekt, maar versterkt ook onze voortdurende inzet voor duurzaamheid en innovatie, die centraal staan ​​in alles wat we doen. Wij willen EHMA – European Hotel Managers Association en Diversey hartelijk bedanken voor deze eer, en ook alle collega’s en partners die ons op deze weg steunen!” – Stephan Stokkermans, directeur van Grand Hotel Huis ter Duin.