Het Nederlandse bedrijf Elsun uit Roden, een initiatief van familiebedrijf ELTON, heeft de Elsun GB Green zonnepanelen geïntroduceerd. Deze zonnepanelen vallen nauwelijks op door de groene camouflage kleuren. Het groene zonnepaneel is daadwerkelijk groen en past hierdoor beter in het landschap. Het glas van dit zonnepaneel wordt bedrukt met een groene afbeelding. Om zo veel mogelijk vermogen op te wekken wordt gebruik gemaakt van ronde stipjes om de afbeelding vorm te geven. Het vermogen van de Elsun GB Green is 200Wp. De afmetingen zijn 1625 x 989 x 35 mm dit betekend dat de opbrengst per vierkante meter meer dan 120Wp is.

De achterzijde bestaat uit een hoogwaardige backsheet. Ook wordt er POE folie gebruikt zoals in alle Elsun zonnepanelen. Tussen de lagen bevinden zich de PERC-zonnecellen. Door de combinatie van het geharde glas, de folie én de energieke PERC-zonnecellen wordt er meer zonne-energie omgezet in stroom.

Ontwerper Fokko van der Heide met het nieuwe zonnepaneel

Specificaties zonnepaneel