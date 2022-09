Hoe groener de energie, hoe duurzamer elektrisch rijden wordt. Want groene stroom draagt aanzienlijk bij tot verlaging van de CO2-uitstoot. Met zijn ‘Green Charging’-initiatief garandeert Mercedes-Benz al dat elke bestuurder van een volledig batterij-elektrische auto de eerste 200.000 km op groene stroom rijdt. Nu gaat het merk nog een stap verder en investeert het via ZonnepanelenDelen in Nederlandse zonnedaken en -parken.

Mercedes-Benz is volop bezig met de omschakeling naar elektrisch rijden waarbij het merk ernaar streeft om tegen 2030 volledig elektrisch te gaan, daar waar de marktomstandigheden het toelaten. Het is een belangrijke stap in de realisatie van de zogeheten Ambition 2039-strategie waarmee Mercedes-Benz tegen het einde van het volgende decennium een volledig CO2-neutraal modellengamma wil aanbieden. Dit betekent dat CO2-neutraliteit de leidraad is in de gehele waardeketen – in het productieproces van de auto, in de gebruiksfase en tijdens de recycling. Juist tijdens de gebruiksfase kunnen extra stappen in duurzame mobiliteit worden gezet. ZonnepanelenDelen speelt daar voortaan een belangrijke, lokale rol in.

Mercedes-Benz Green Charging: gegarandeerd 200.000 km groen rijden

Met zijn Green Charging-initiatief zorgt Mercedes-Benz er in de Benelux nu al voor dat bestuurders van een elektrische Mercedes-Benz personenwagen in Nederland, België en Luxemburg de eerste 200.000 km groen rijden. Dit wordt gerealiseerd met de aankoop van Certificaten van Oorsprong waardoor groene stroom aan het net wordt toegevoegd – het equivalent van de door de Mercedes-Benz bestuurders geladen energie. De hoeveelheid energie die daarvoor nodig is, wordt lokaal opgewekt door middel van wind of zon.

Groene stroom is een belangrijke schakel op weg naar emissievrije mobiliteit. Daarom besluiten Mercedes-Benz Nederland en Mercedes-Benz Belgium Luxembourg het lokale Green Charging-initiatief uit te breiden met de productie van groene stroom door middel van een investering in zonnepanelen op het platform van ZonnepanelenDelen.

Investering in zonnedaken en -parken

De samenwerking houdt het volgende in: per MWh opgewekte groene energie via het Green Charging-initiatief investeert Mercedes-Benz in de Benelux via ZonnepanelenDelen in de ontwikkeling van zonnedaken en -parken. ZonnepanelenDelen gebruikt deze opbrengst om gebouw- en grondeigenaren aan financiering te helpen wanneer zij zonnepanelen willen installeren. Zo kan er nog meer zonne-energie worden toegevoegd aan het Nederlandse stroomnet.

Ervaren partner

Met ZonnepanelenDelen werkt Mercedes-Benz in de Benelux samen met een ervaren partij op het gebied van financiering van zonne-energie. ZonnepanelenDelen financierde sinds 2014 al succesvol 180 projecten, zoals stadion Euroborg van FC Groningen en tientallen zonnedaken en -parken bij boerderijen, sportverenigingen en MKB’ers.

Behalve grote bedrijven kunnen ook particulieren investeren in groene zonne-energie via ZonnepanelenDelen. In totaal zijn er al meer dan 10.000 ZonnepanelenDelers die op deze manier bijdragen aan de energietransitie.