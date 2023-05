Kunnen we straks van onze huizen en bedrijfspanden één groot zonnepaneel maken? Het komt dichterbij dankzij een bijzondere samenwerking tussen TNO, INBO Architecten, Van der Leegte Werkt, Flexipol Composites en High Tech Campus Eindhoven. Deze week is in de gevel van gebouw HTC 5 op High Tech Campus Eindhoven een creatief zonnepanelensysteem geïnstalleerd. Deze hightech ‘klimop’ is rond de hoek van het gebouw aangebracht en bestaat uit zwarte en donkergroene 3D-composiet elementen bekleed met ‘dunnefilm’ zonnecellen.

Klimop van gevelpanelen

Het systeem is opgebouwd uit 50 driehoekige gevelpanelen die samen een klimop vormen. Dit ontwerp is gebaseerd op de zelf-hechtende plant die tegen muren of schuttingen groeit. Het uitgangspunt voor het ontwerp was om de complexiteit te laten zien van een 3D geknikte en gebogen vorm. Het totale systeem heeft een vermogen van 6,5 kilowattpiek.

Wim Soppe: “Dit project laat zien hoe we verschillende bestaande gebouwen in ons landschap kunnen bekleden met visueel aantrekkelijke zonnepanelen, en zo meer zonne-energie kunnen opwekken.”

Samenwerking

Het project is uitgevoerd door een consortium van verschillende partijen. TNO is projectleider en heeft samen met Van Der Leegte Werkt de zonnepanelen gefabriceerd. INBO Architecten heeft voor het ontwerp gezorgd en de composiet elementen zijn geleverd door Flexipol Composites. HTC Site Management faciliteert het gebouw en de vergunningen. Het ontwerp en de bouw van het systeem hebben een jaar geduurd. Nu wordt het nog een jaar uitgebreid gemonitord om de opbrengst onder verschillende omstandigheden te meten.

Meer oppervlakken voor energieopwekking

Er zijn veel stappen gemaakt om zonnecellen snel, flexibel en betaalbaar in oppervlakken en objecten te verwerken. Gevelmodules met zelfgekozen ontwerp vormen een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele panelen op daken. Er is in Nederland in totaal zo’n 2.200 vierkante kilometer aan geveloppervlak, waarvan 660 vierkante kilometer geschikt is voor het opwekken van zonne-energie

Bij elkaar kan hier een vermogen van 58 gigawattpiek op geïnstalleerd worden. Om dat in perspectief te zetten, in 2022 was het vermogen van alle zonne-energie-installaties in Nederland 18,8 gigawattpiek. Er is meer ruimte op gevels dan op daken en ze hebben een betere spreiding van de opbrengst over de dag. Dit zorgt ook voor minder netcongestie.

Veel variatie mogelijk

Verder is er een variatie aan maten, vormen, kleuren en transparantie van zonnepanelen mogelijk. Zonnesystemen kunnen zo aangepast worden aan elke gevelsituatie. Dit biedt organisaties zoals HTC de mogelijkheid zich te presenteren met een esthetisch uitgevoerde gevel, een kunstwerk of beeldmerk. Dit is fraaier om naar te kijken en het idee is dat het minder weerstand oproept dan de aanblik van standaard zonnepanelen. Wel kan deze variatie de opbrengst per paneel verminderen. Maar daar tegenover staat dat ineens veel meer oppervlakken in de gebouwde omgeving zonne-energie kunnen opwekken. Zo kan de totale hoeveelheid opgewekte energie sterk toenemen.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.