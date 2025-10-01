Zoolmates is het Nederlandse duurzame sneakermerk voor mannen en vrouwen. Na een succesvolle crowdfunding campagne in de zomer van 2022 die leidde tot de lancering van het eerste model, lanceren zij nu twee nieuwe modellen voor mannen.

Dit sneakermerk wordt met woord en daad gedragen door drie oprichters. Dit zijn de broers Jansen en hun neef Smits. Het project heeft een duurzame insteek waar ook het sociale aspect in de spotlight wordt gezet. De sneakers zijn ontworpen in Nederland. Het doel van oprichters is om de productie van sneakers dichtbij en lokaal te organiseren. Dat scheelt uitstoot, verspilling omdat de sneakers niet lang onderweg zijn. Het eerste model wordt gemaakt in Nederland en de twee nieuwe modellen in Portugal.

Zoolmates wil met de productie en verkoop van sneakers talentontwikkeling in Nederland stimuleren en werkt daarbij samen met verschillende maatschappelijke partners, zoals leerwerkbedrijven en scholen.

Lancering nieuwe mannenmodellen

Het eerste model is enthousiast ontvangen en Zoolmates lanceert nu twee nieuwe modellen voor mannen. Daan Smits: “We zijn zelf liefhebbers van sneakers en willen toffe sneakers maken voor zowel mannen als vrouwen. Ons eerste model was wit, strak en clean. Met onze twee nieuwe mannenmodellen zetten we Zoolmates nog meer op de kaart. Onze omgekeerde Z is bijvoorbeeld nu duidelijk zichtbaar op de zijkant van de sneaker. Bij de ontwikkeling van onze sneakers hebben we veel bestaande

en nieuwe klanten gevraagd om mee te denken en de reacties zijn zeer positief”.

Productontwikkeling

De kenmerkende Z op de zijkant is mede ontworpen door voormalig student van creatieve vakschool Sint Lucas in Boxtel: Froukje van Summeren. Willem Jansen geeft aan: “We hebben studenten van Sint Lucas op verschillende manieren de afgelopen jaren betrokken bij Zoolmates. Mooi om te zien dat dat ook in het nieuwe ontwerp is terug te zien.“

Het logo, de omgekeerde Z, laat zien dat Zoolmates het anders wil doen dan nu wereldwijd gebruikelijk is. De sneaker heeft een upper van chroomvrij geproduceerd leer, zolen van twintig procent gerecycled rubber en een binnenzool van 85 procent gerecyclede materialen.

#mindyourstep

Gelijktijdig met de lancering van de twee nieuwe mannenmodellen lanceert Zoolmates de #mindyourstep campagne. Hiermee wil Zoolmates benadrukken hoe belangrijk is om na te denken na te denken over waar, hoe, en door wie sneakers worden gemaakt. Maar ook hoe je je schoenen kunt hergebruiken.

#mindyourstep is afgeleid van de tekst bij die gezegd wordt bij de loopband op vliegvelden. Bij uitstek een plek waar je over je footprint moet nadenken.

Mooie en spannende stap voor Zoolmates sneakers.

Voor Zoolmates sneakers is de lancering van de nieuwe sneakers en deze campagne een spannende vervolgstap. Bart Jansen: “Het is mooi dat ons eerste model goed ontvangen werd, maar nu lanceren we twee sneakers waar echt duidelijk zichtbaar is dat het een Zoolmates sneaker is. We kregen veel feedback dat je op straat of in een winkel onze sneakers niet kan herkennen. Vanaf nu kan dat wel!”

Willem Jansen vult aan: “Onze ambities zijn vanaf het begin groot. Dichtbij, liefst in Nederland, produceren, maatschappelijke impact en een duurzame en vooral ook toffe sneaker produceren. We weten dat dit een forse opgave en lastige markt is en daarom hebben we goed nagedacht over deze modellen. Onze ambities kunnen we alleen realiseren met een herkenbare sneaker. Wanneer de consument het echt gaat oppikken, kunnen we meer stappen gaan maken. Wij kunnen dan een groter deel

van het productieproces in Nederland uitvoeren, experimenteren met duurzame en herbruikbare materialen en meer Nederlands talent kansen geven”.

Waar kun je ze bestellen?

De sneakers van Zoolmates zijn te koop via de webshop op www.zoolmates.com. Tevens is Zoolmates een samenwerking gestart met Project Cece, een platform dat klanten informeert over duurzame en eerlijke kleding. Zij selecteren hun merken op basis van een aantal criteria zoals eerlijke handel, duurzame materialen en productie, dierenwelzijn, lokale productie en bijdrage aan de lokale bevolking. Via het platform van Project Cece worden de sneakers van Zoolmates nu ook aangeboden.