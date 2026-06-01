De Skoda Enyaq en Cupra Born zijn na deze zomer op straat te zien als herkenbare elektrische politievoertuigen. De Skoda wordt als basispolitievoertuig ingezet voor de noodhulp, de Cupra als handhavingsvoertuig voor handhaven en toezicht houden. Beide voertuigen zijn op vrijdag 29 mei gepresenteerd aan de pers. Tijdens de persbijeenkomst was er veel aandacht voor duurzaamheid. ‘Dat het wagenpark wordt uitgebreid met twee elektrische herkenbare voertuigen draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de politie. Daarnaast bleek uit een eerdere pilot al dat elektrische auto’s uitstekend inzetbaar zijn als voertuig in de basispolitiezorg’, vertelt sectorhoofd Voer- en Vaartuigen Peter Brouwer van het Politiedienstencentrum.

Duurzame toekomst

Met de komst van de Skoda Enyaq wordt een derde van de basispolitievoertuigen elektrisch. Voor de handhavingsvoertuigen betekent dit dat het huidige fossiele voertuig, een Volkswagen Golf, gefaseerd door de Cupra Born wordt vervangen. Dit betekent dat er in de toekomst vrijwel alleen elektrische handhavingsvoertuigen op de weg te zien zijn.

Stil en onderhoudsvriendelijk

Naast het elektrische aspect, zijn de auto’s erg stil, beschikken ze over een snelle acceleratie én hebben ze minder onderhoud nodig. Daarnaast kan ook hier het voertuigeigenscherm gebruikt worden voor politie-informatie en zijn de auto’s ruim.

Stoppen is laden

Vanzelfsprekend vraagt een elektrisch politievoertuig om een iets andere werkwijze. Hoewel beide auto’s beschikken over een ruime actieradius is het wenselijk om ze bij terugkomst op het politiebureau direct aan de laadpaal te hangen. Peter Brouwer: ‘We zien in de data dat er voldoende tijd op een dag is om de auto te laden. Er een gewoonte van maken het voertuig na terugkomst aan de lader te hangen, zorgt ervoor dat de actieradius maximaal blijft tijdens een dienst.’

Medewerkersparticipatie

In 2019 en 2020 is er al een pilot uitgevoerd met elektrische voertuigen in basisteams en die was zeer positief. In de jaren erna heeft elke eenheid een elektrisch basispolitievoertuig kunnen uitproberen. Tientallen politiecollega’s uit alle eenheden zijn door het Politiedienstencentrum in een vroeg stadium betrokken bij beide aanbestedingen. Dat begint al bij het opstellen van het programma van eisen. Ook in de fases daarna is voortdurend feedback opgehaald bij de agenten en zijn de resultaten intern gedeeld. De voertuigen zijn uitgebreid getest in zowel steden als landelijke gebieden. Waar nodig zijn aanpassingen gedaan zodat de voertuigen zo goed mogelijk aansluiten op het werkproces van de agenten.

Meer duurzame ontwikkelingen

Bij de persbijeenkomst was ook de nieuwe elektrische truck met oplegger te bekijken. Deze truck met oplegger zal ingezet worden als ‘rijdende winkel’ waarin politiemedewerkers hun uniformen kunnen passen en bestellen.

Niet alleen voertuigen worden verduurzaamd. Het Politiedienstencentrum houdt zich dagelijks bezig met het verduurzamen van de organisatie. Zo recyclet de politie haar uniformen en kiest ze voor groene stroom van eigen bodem voor haar panden. Er zijn al vele duizenden zonnepanelen op de daken geplaatst waardoor de onafhankelijkheid van het stroomnet wordt vergroot. Ook worden voertuigonderdelen hergebruikt voor het herstel van schade. Zo leveren we samen duurzamer politiewerk én een veilige samenleving.